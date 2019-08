La peluria sul viso è uno dei problemi beauty che si tende a coprire con trucco, spesso con risultati disastrosi. Scopriamo come nascondere la peluria del viso con il make-up!

Nascondere la peluria del viso con il make-up è una necessità sia quando si tenta di risolvere il problema con la decolorazione che quando si sfruttano le tecnologie depilatorie più recenti.

Rimedi contro la peluria sul viso

Prima di scoprire come truccarsi per nascondere la peluria del viso è bene accennare ai rimedi e alle tecniche per sbarazzarsi del problema beauty.

Crema decolorante

Molte donne scelgono di liberarsi della peluria del viso utilizzando la crema decolorante in modo da evitare un effetto boomerang (più si tolgono e più crescono!).

La crema decolorante schiarisce i peli più scuri nascondendoli alla vista, ma senza estirparli dalla radice come fanno le tecniche di depilazione.

Ceretta

La ceretta depila la zona del viso interessata dalla peluria in modo più invasivo, ma conquista un risultato più duraturo. Eppure non è sempre la soluzione migliore.

Tutto dipende dalla zona da trattare, dal grado di sensibilità della pelle e dalla predisposizione o meno a problemi come peli incarniti e brufoletti post-cera.

Laser

Il laser rappresenta la scelta più veloce, indolore ed efficace per liberarsi della peluria sul viso, anche se è decisamente più costosa.

Se da un lato promette di trattare la peluria in modo più definitivo allora dall’altro lato richiede continui richiami anche a trattamento finito per mantenere i risultati.

Come nascondere la peluria del viso con il make-up

Tutte coloro che non vogliono ricorrere a metodi più o meno invasivi o necessitano di qualche aiuto aggiuntivo possono nascondere la peluria del viso con il make-up.

Il modo migliore per camuffare la peluria del viso è quello di scegliere un fondotinta adeguato e prestare attenzione alla sua applicazione.

Semaforo rosso per i fondotinta in polvere in quanto segnerebbero il problema e via libera ai fondotinta liquidi dalla texture leggera.

Per quanto riguarda la tecnica di applicazione, poi, bisogna ricordarsi di stendere un po’ di prodotto alla volta con un pennello a setole fitte iniziando dal centro verso l’esterno e dall’alto verso il basso.

Infine un tocco di correttore su eventuali aloni può completare il make-up contro la peluria del viso e nascondere il problema.

