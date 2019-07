Il blush dona un effetto colorato al make-up, da quello più semplice a quello più articolato. Come orientarsi con il range di colore del blush!

Tra gli errori da evitare con il blush c’è anche la scelta del colore, quella nuance che può trasformare completamente l’effetto finale del trucco.

Come orientarsi con il colore del blush

Il colore del blush può fare la differenza, anche se i colori di cosmetici di brand differenti possono sembrare molto simili.

È per questo che sapersi destreggiare tra le diverse gamme di colori è la chiave per capire come scegliere il colore del blush giusto!

Dall’albicocca verso l’arancio

Il blush dalle tonalità aranciate si rivela perfetto per le carnagioni con un sottotono giallo, specialmente se viene abbinato con make-up con nuance calde.

Se quelli che virano verso l’albicocca possono dare un tocco di colore alla carnagione chiara anche in inverno allora quelli che tendono all’arancione risaltano il colorito delle pelli più scure.

Dal rosa verso il fucsia

Quando si parla di blush dalle tonalità rosate si parla di un cosmetico perfetto per le pelli chiare. Perché? Risponde ai criteri delle tonalità fredde.

E così se il blush rosa si presta a creare un look bon ton alle pelli chiari allora il blush fucsia dona una colorazione più intensa.

Dal nocciola verso il marrone scuro

I blush con colori che vanno dal nocciola al marrone scuro possono essere considerati passe-partout rispetto agli altri. Perché? Si adattano a qualsiasi tipo di carnagione e a qualsiasi tipo di look.

Ovviamente la scelta del colore giusto deve tener presente il colore dell’incarnato e il tipo di effetto finale che si vuole ottenere.

Tonalità strong

Esistono blush dai colori così eccentrici che non possono essere inseriti in un nessuna delle gamme di colori precedenti. Viola, rosso e così via.

Forse sono blush più difficili da indossare, ma è sufficiente abbinarli al rossetto o studiare un effetto a contrasto per rendere il make-up unico nel suo genere.

Myriam