Come riciclare un fondotinta troppo scuro

Un fondotinta sbagliato può comportare l’effetto mascherone o gli orribili stacchi di colore. Ma cosa fare con un fondotinta troppo scuro?

La scelta del fondotinta può mettere in crisi anche le make-up addicted più esperte, visto che una formulazione diversa o un cambio di esigenze della pelle può farle sentire inesperte.

La regola d’oro resta sempre la stessa: il fondotinta va usato tono su tono o al massimo di un tono più chiaro rispetto a quello della pelle.

Proprio come le prime volte, quindi, il fondotinta deve essere testato tra la mascella e il collo e deve essere valutato alla luce naturale.

Eppure una distrazione, una nuova marca di cosmetici o un acquisto online può far acquistare un fondotinta troppo scuro.

Cosa fare con un fondotinta troppo scuro

Il colore del fondotinta può risultare completamente sbagliato rispetto alle esigenze della pelle e sembra impossibile porvi rimedio.

Niente paura. Un fondotinta scuro non va sprecato completamente e può trasformarsi in un prezioso alleato di make-up declinandolo ad altri scopi.

BB Cream

Un fondotinta idratante per pelli secche è un cosmetico capace di nutrire la pelle disidratata renderla più morbida.

Il problema è che un fondotinta scuro e con formulazione sbagliata potrebbe rendere la pelle ancora più secca e ricreare un effetto screpolato che rovina il make-up.

Il modo migliore per rimediare è miscelare il fondotinta scuro con una buona crema idratante, ricreando una BB Cream più chiara e naturale in un semplice gesto.

Bronzer

Quando il colore del fondotinta è davvero troppo scuro per la pelle allora è possibile utilizzare il cosmetico come un bronzer con effetto “baciata dal sole”.

È sufficiente creare la base viso e applicare il fondotinta come un classico bronzer sugli zigomi, sul naso, sulla fronte e, perché no, anche sul collo.

Levigante

Un fondotinta molto scuro può trasformarsi in un cosmetico levigante e opacizzante semplicemente mescolando una goccia di fondotinta e una goccia di primer.

Contouring

Le seguaci del contouring possono realizzare la tecnica di make-up sfruttando il fondotinta troppo scuro nell’opera di sculpting del viso.

In pratica le zone di luce devono essere alternate alle zone di ombra ricreate semplicemente picchiettando il fondotinta sbagliato.

Smokey eyes

Come sempre una base trucco può fare la differenza, permettendo di creare un make-up impeccabile e a lunga tenuta.

In questo caso il fondotinta scuro può essere utilizzato per creare una base cremosa in grado di far risaltare e far durare più a lungo lo smokey eyes.

Myriam