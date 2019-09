A ogni occhio il suo mascara. Il mondo del mascara ci offre la possibilità di scegliere il mascara in base al tipo di occhio. Come?

Non si può parlare di questo cosmetico senza fare le giuste considerazioni sui vari tipi di mascara, da quello che apre lo sguardo a quello che incurvano le ciglia.

In effetti il mascara completa il make-up occhi, realizza un trucco semplice e veloce e si allea con la matita occhi per sottolineare sempre e comunque lo sguardo.

Come scegliere il mascara in base al tipo di occhio

Non tutte le make-up addicted sanno che il mascara giusto può essere l’arma vincente per correggere la forma degli occhi e in particolare quelli infossati, all’ingiù, sporgenti o incappucciati.

Non ci resta che scoprire come scegliere il mascara in base al tipo di occhio e dare un tocco diverso al make-up di tutti i giorni.

Occhi infossati e all’ingiù

Gli occhi infossati sono occhi piccoli e contraddistinti da un osso sopracciliare sopraelevato mentre gli occhi all’ingiù mostrano gli angoli esterni più bassi rispetto agli angoli interni.

Il modo migliore per correggere la forma e far risaltare lo sguardo è quello di usare un mascara in grado di allungare le ciglia e aprirle verso l’esterno.

Occhi sporgenti

Gli occhi sporgenti si distinguono dagli altri per la palpebra mobile visibile che rende l’occhio particolarmente grande.

Il tratto caratteristico può essere modificato grazie a un mascara volumizzante. Perché? In questo modo non si appesantiscono troppo le ciglia e si definiscono otticamente le proporzioni della palpebra.

Va da sé che è meglio evitare l’applicazione del mascara anche sulle ciglia inferiori, a meno che non si abbia voglia di esaltare la grandezza della palpebra.

Occhi incappucciati

Gli occhi incappucciati mostrano uno strato di pelle che si appoggia sulla palpebra e nasconde la parte superiore degli occhi.

La situazione può cambiare con un mascara allungante dalla formulazione leggera: non sovraccarica le ciglia e non appesantisce lo sguardo.

Come migliorare i risultati?

Per correggere la forma degli occhi è essenziale applicare il mascara al meglio, puntando su movimento a zig zag dalla radice verso le punte ed evitando grumi sulle ciglia.

È possibile ottimizzare i risultati pettinando le ciglia, usando il piegaciglia prima dell’applicazione del mascara o applicando un’altra passata.

Myriam