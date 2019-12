Le tecniche di make-up ci insegnano a non sottovalutare le sopracciglia per essere impeccabili. E se fosse necessario schiarire le sopracciglia per esserlo?

Sopracciglia chiare- foto vitri.com.ua

Forse per qualcuno sembrerà strano, ma le sopracciglia perfette non sono frutto soltanto di trattamenti coloranti e/o estetici.

In effetti esistono diverse situazioni per le quali è necessario schiarire le sopracciglia, dalla regola del colore delle sopracciglia all’eliminazione delle sopracciglia tatuate.

A volte, invece, schiarire le sopracciglia è l’unico modo per far risaltare lo sguardo e migliorare l’espressione del volto.

Come schiarire le sopracciglia

Le make-up addicted che desiderano schiarire le sopracciglia possono rivolgersi a professionisti del settore o procedere in autonomia usando prodotti giusti e facendo attenzione al metodo di applicazione.

Non ci resta che scoprire come schiarire le sopracciglia a casa in modo semplice e veloce e ottenere lo sguardo tanto desiderato!

Decolorante

È possibile schiarire le sopracciglia più scure sfruttando il potere schiarente di un decolorante, salvo che il test di tollerabilità non restituisca bruciori o arrossamenti.

Non bisogna far altro che struccare e detergere la zona degli occhi, applicare il decolorante sulle sopracciglia con il suo applicatore o un cotton fioc, tenerlo in posa secondo i tempi indicati e risciacquare con acqua tiepida.

In questo caso è necessario non fare entrare in contatto il decolorante con gli occhi, non sfregare eccessivamente la pelle durante la rimozione e fare attenzione a eliminare ogni traccia di decolorante.

Rimedi naturali

Le sopracciglia chiare possono essere schiarite ulteriormente semplicemente utilizzando decoloranti naturali delicati e alla portata di tutti.

Camomilla e miele – Basta preparare una camomilla, versare un po’ di miele, far raffreddare, applicare l’infuso sull’arcata sopraccigliare usando un cotton fioc, lasciare in posa per mezz’ora e risciacquare.

– Basta preparare una camomilla, versare un po’ di miele, far raffreddare, applicare l’infuso sull’arcata sopraccigliare usando un cotton fioc, lasciare in posa per mezz’ora e risciacquare. Semi di lino – Preparare una tazza camomilla, aggiungere 15 g di semi di lino, lasciare riposare per 24 ore, applicare la miscela sulle sopracciglia con un cotton fioc e ripetere il tutto un paio di volte alla settimana.

– Preparare una tazza camomilla, aggiungere 15 g di semi di lino, lasciare riposare per 24 ore, applicare la miscela sulle sopracciglia con un cotton fioc e ripetere il tutto un paio di volte alla settimana. Birra – È sufficiente mescolare 60 ml di birra e 60 ml di acqua e applicare il liquido sulle sopracciglia per ottenere un effetto schiarente.

Make-up

Il make-up permette di schiarire le sopracciglia all’occorrenza per evitare di ottenere risultati troppo marcati e poco soddisfacenti.

È possibile sfoltire un po’ le sopracciglia scure e riempire le zone con una matita marrone (che va poi sfumata) oppure usare i mascara per sopracciglia che possono donare una tonalità più chiara alle sopracciglia castane.