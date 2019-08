Come trattare le macchie da brufoli: rimedi naturali e prodotti

Il make-up non passa da una pelle perfetta e per le make-up addicted dovrebbero strizzare l’occhio a una corretta beauty routine. Scopriamo come trattare le macchie dei brufoli!

Sappiamo benissimo quale fondotinta usare in caso di acne e come sfruttare appieno la matita correttore e il correttore liquido. Ma questo vale in presenza dell’imperfezione!

Molto spesso i brufoli lasciano delle macchie che ricordano la loro presenza e attentano alla bellezza naturale della pelle.

Come trattare le macchie da brufoli

L’infiammazione provoca un accumulo di melanina nella zona in cui sorgeva il brufolo e lascia un alone rossastro o marrone.

La beauty routine diventa una valida alleata per trattare le macchie da brufoli e limitare l’uso di strati e strati di cosmetici correttivi.

È possibile trattare le macchie dei brufoli ricorrendo a rimedi naturali schiarenti, esfoliazione con scrub casalinghi e non e creme che eliminano la pigmentazione eccessiva.

Rimedi naturali

Fortunatamente è possibile trattare le macchie dei brufoli schiarendo la zona interessata con rimedi naturali e casalinghi.

Succo di limone – Il succo sbianca l’area eliminando la macchia e fornendo un apporto extra di vitamina C e antiossidanti.

– Il succo sbianca l’area eliminando la macchia e fornendo un apporto extra di vitamina C e antiossidanti. Bicarbonato – Una miscela a base di bicarbonato e acqua promette di esfoliare la pelle e rigenerare le cellule in poco tempo.

– Una miscela a base di bicarbonato e acqua promette di esfoliare la pelle e rigenerare le cellule in poco tempo. Rosa mosqueta – L’olio di rosa mosqueta riesce a eliminare l’iper-pigmentazione grazie ai suoi acidi grassi essenziali (Omega 3, Omega 6 e acido linoleico).

– L’olio di rosa mosqueta riesce a eliminare l’iper-pigmentazione grazie ai suoi acidi grassi essenziali (Omega 3, Omega 6 e acido linoleico). Aloe Vera – Il gel di Aloe Vera stimola la rigenerazione cellulare e fa ritornare la pelle sana, perfetta e splendente.

Prodotti

L’azione dei rimedi naturali può essere sostenuta dall’applicazione di prodotti di skincare appositamente studiati per schiarire la pelle iper-pigmentata.

Peeling chimici – I trattamenti esfolianti a base di acidi eliminano gli strati superficiali della pelle, macchie comprese. Sono particolarmente efficaci, ma possono essere anche aggressivi.

– I trattamenti esfolianti a base di acidi eliminano gli strati superficiali della pelle, macchie comprese. Sono particolarmente efficaci, ma possono essere anche aggressivi. Scrub – Lo scrub risulta decisamente meno aggressivo del peeling chimico perché sollecita le rigenerazione cellulare e promuove la scomparsa delle macchie.

– Lo scrub risulta decisamente meno aggressivo del peeling chimico perché sollecita le rigenerazione cellulare e promuove la scomparsa delle macchie. Maschere viso – Il mercato offre maschere viso schiarenti che rimuovono impurità, migliorano l’ossigenazione e favoriscono la scomparsa delle macchie da brufolo.

– Il mercato offre maschere viso schiarenti che rimuovono impurità, migliorano l’ossigenazione e favoriscono la scomparsa delle macchie da brufolo. Creme viso – Le creme viso schiarenti sono appositamente pensate inibire l’accumulo di melanina e scolorire la pelle.

Myriam