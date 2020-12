La forma dell’occhio orienta il tipo make-up per rendere impeccabili e magari correggere qualche difetto. Scopriamo come truccare gli occhi grandi e sporgenti!

Occhi- foto pixabay.com

Come truccare gli occhi in base alla forma dell’occhio è un ottimo punto di partenza per non commettere errori di make-up ed essere sempre perfette.

D’altronde non è una novità che il make-up occhi debba strizzare l’occhio alla forma degli occhi: lo abbiamo visto nel caso dell’ombretto e del mascara.

Sapere come truccare gli occhi grandi e sporgenti può essere utile per realizzare un trucco correttivo che dona una nuova luce allo sguardo e riproporziona il viso.

Come truccare gli occhi grandi e sporgenti

Gli occhi grandi e sporgenti catturano tutti gli sguardi su di loro, ponendo in secondo piano le altre parti del viso, dal naso alla bocca.

Certo è possibile metterli in evidenza come la modella Twiggy, ma sapere come truccare gli occhi grandi e sporgenti può essere utile per evitare errori di make-up.

Di fatto evidenziare ancora di più la palpebra mobile dell’occhio, infatti, potrebbe far sembrare gli occhi più grandi rispetto alla loro orbita.

Ma allora come truccare gli occhi grandi e sporgenti per sentirsi impeccabili in ogni situazione? La prima cosa da fare è applicare un ombretto chiaro nella parte interna dell’occhio e sfumarlo verso l’esterno.

Successivamente occorre definire l’occhio tracciando una linea sottile di matita nera all’attaccatura delle ciglia superiori dell’occhio che diventa più grande man mano che arriva verso l’esterno.

In caso di occhi grandi e sporgenti andrebbe applicata la matita nera anche nella rima ciliare inferiore interna (anche questa volta perfettamente sfumata) ed esterna.

Dopodiché è necessario applicare un ombretto di tonalità più scura nella parte esterna, sfumandolo sempre verso l’esterno.

Per completare il trucco, invece, bisogna applicare l’eyeliner (sottile nell’angolo interno e più spesso verso l’esterno) e stendere un po’ di mascara (insistendo di più nella parte esterna dell’occhio).

I consigli in più …

Il trucco correttivo per occhi sporgenti e grandi deve essere realizzato con un ombretto chiaro e un ombretto scuro, ma rigorosamente opachi. Un prodotto luminoso rischierebbe di ingrandirli ulteriormente.

Per smorzare la grandezza degli occhi è preferibile allungare il trucco il più possibile verso l’esterno, quasi a creare uno sguardo “da gatta”.

Il consiglio generale è non seguire la forma dell’occhio per evitare di evidenziare maggiormente la forma sporgente e grande.