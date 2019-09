Le sopracciglia sono una parte importante del volto e per questo il make-up dovrebbe valorizzarle. Scopriamo come truccare le sopracciglia chiare!

Le regole del colore delle sopracciglia possono aiutarci a capire come dosare il colore delle sopracciglia per non scivolare in errori grossolani, ma non è sufficiente per essere impeccabili.

Infatti le sopracciglia devono conferire personalità allo sguardo e ridefinire le proporzioni del viso, ma non sempre è facile conquistare un ottimo risultato con sopracciglia troppo chiare.

Come truccare le sopracciglia chiare

“Less is more” è una regola che vale anche nel caso di sopracciglia troppo chiare, perché in fondo l’essenziale è delineare le arcate e donare intensità allo sguardo. Eppure c’è qualche trucco in più da usare!

Non ci resta che scoprire tutto quello che c’è da sapere per truccare le sopracciglia chiare con il make-up ed essere perfette in ogni occasione.

Colore

Il modo migliore per truccare le sopracciglia chiare è trovare un colore deciso ma non troppo scuro che si abbini al colore chiaro dei capelli.

In questo senso è preferibile optare per un gradazione chiara di marrone in presenza di capelli con nuance calde e un taupe per in presenza di una chioma biondo freddo.

Cosmetico

Il prodotto giusto può fare la differenza quando si cerca di delineare le sopracciglia chiare senza esagerare con il colore.

Le make-up addicted che non amano troppo la matita per sopracciglia possono optare per un prodotto in crema in quanto più facile da usare e più pigmentato.

Applicazione

La matita occhi deve essere ben temperata e deve essere applicata seguendo la forma delle sopracciglia desiderata, senza trasformarne l’arco naturale.

A questo punto non bisogna far altro che riempire con piccoli tocchi sia sfruttando ancora la matita che passando al prodotto in crema. L’essenziale è non esagerare per scongiurare un effetto innaturale.

Myriam