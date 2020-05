Il giallo è un colore luminoso e frizzante che fa subito allegria, ma non è sempre facile gestirlo al meglio nel trucco. Come usare il giallo nel make-up?

Il colore vitaminico è in grado di donare un tocco luminoso al volto e creare un look diverso di volta in volta, da quello più elegante a quello più sbarazzino.

Si tratta di un colore che racchiude moltissime sfumature: giallo pastello, giallo limone, giallo fluo, senape, line e così via.

Tutte le sfumature del giallo condividono una certa difficoltà di abbinamento che, se opportunamente studiato, può fare la differenza.

Come usare il giallo nel make-up

Le nuance di giallo possono sembrare molto difficili da abbinare con altre tonalità, soprattutto quando si parla di make-up.

In realtà è sufficiente strizzare l’occhio a qualche piccola regola per imparare a usare il giallo nel make-up e abbracciare un colore dal potenziale incredibile.

Marrone e giallo

Le make-up addicted che vogliono andare sul sicuro possono abbinare un ombretto giallo e un ombretto marrone per ottenere un look soft ma comunque d’impatto. Il rossetto? Nude marroncino o cioccolato.

Viola e giallo

L’abbinamento viola e giallo crea un contrasto che non passa inosservato per creatività ed eleganza, meglio ancora se sfumato e abbinato a un rossetto dai toni viola e dalla texture mat.

Blu e giallo

Il blu e il giallo è uno degli abbinamenti più azzeccati tanto nell’abbigliamento quanto nel make-up. Come fare? Basta stendere un ombretto blu o giallo sulla base e creare effetti grafici con l’altro colore.

Con questo tipo di abbinamento, però, le labbra dovrebbero restare nude per evitare di appesantire il risultato finale.

Rosso e giallo

Forse l’abbinamento rosso e giallo non è così usuale e comporta qualche rischio, ma crea un effetto davvero originale. L’essenziale è restare chic e tingere le labbra di rosso.

Nero e giallo

Il binomio giallo e nero crea un look intenso ma molto classico che si completa con la matita occhi e il mascara extra allungante. In questo caso è meglio lasciare le labbra al naturale.