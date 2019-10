Conosci i trucchi per applicare l’eyeliner alla perfezione?

L’eyeliner è un cosmetico che accompagna la routine di moltissime make-up addicted, pur nascondendo molte insidie. Ecco i trucchi per applicare l’eyeliner!

Da quando abbiamo imparato a conoscere l’eyeliner in tutte le sue declinazioni (liquido, a matita, a penna e in gel) ci è stato chiaro il potenziale espressivo del cosmetico nel make-up occhi.

Saper adattare l’eyeliner alla forma dell’occhio ed evitare gli errori più comuni può aiutare a realizzare buoni risultati.

Eppure esistono dei trucchi per evitare sbavature e linee asimmetriche e quindi ottenere un effetto impeccabile.

Trucchi per applicare l’eyeliner

Le appassionate di make-up che amano l’eyeliner devono conoscere qualche piccolo trucco per applicare il cosmetico al meglio ed evitare pasticci. Ecco i migliori i trucchi per applicare l’eyeliner alla perfezione!

Disegnare la forma

L’eyeliner deve sapersi adattare alla forma dell’occhio per realizzare l’effetto sottile, marcato o scenografico desiderato senza stravolgere l’idea iniziale.

Per questo motivo è meglio disegnare la forma in piccoli step, realizzando la codina nell’angolo esterno dell’occhio e procedendo prima al centro dell’occhio e poi all’estremità interna.

Le donne con gli occhi piccoli dovrebbero evitare di far partire la linea dell’eyeliner dal dotto lacrimale e allungare il tratto verso l’esterno per evitare di rimpicciolire ulteriormente l’occhio.

Le make-up addicted con gli occhi grandi, invece, possono giocare le forme, evitando di contornare completamente gli occhi se sono a palla o di allungare troppo verso l’esterno se sono già allungati.

Chi vanta occhi tondi tendenti all’ingiù dovrebbe applicare l’eyeliner soltanto nella rima interna inferiore e allungare la linea verso l’esterno.

Creare una base

Una base trucco aiuta a rendere più omogeneo il make-up e a farlo durare più a lungo del previsto e sugli occhi non è molto diverso.

Per questo applicare un velo di ombretto nude o cipria prima dell’eyeliner potrebbe essere un ottimo modo per sentirsi più sicure.

Creare una linea guida

Le prime prove con l’eyeliner possono essere migliorate semplicemente creando una linea guida con la matita occhi.

In questo caso è sufficiente prendere una matita occhi compatta e appuntita, disegnare la forma desiderata e ricalcare il tutto con l’eyeliner.

Correggere gli errori

Anche le make-up addicted più esperte possono sbagliare quando applicano l’eyeliner, ma fortunatamente gli errori possono essere corretti con un po’ di primer occhi o viso.

Tutto quello che bisogna fare è prelevare un po’ di primer con un cotton fioc e passare il cosmetico sull’errore di make-up.

Guardare in basso

Il modo migliore per applicare l’eyeliner in maniera impeccabile è essere molto vicine a uno specchio e avere le palpebre socchiuse.

In questo senso è possibile avvicinarsi allo specchio a parete e mantenere il mento alto per assumere la posizione spontaneamente oppure usare uno specchio da tavolo e guardare verso il basso.

In entrambi i casi, però, è necessario non tirare l’occhio verso l’esterno per evitare di tracciare una forma che non ha nulla di naturale.

Myriam