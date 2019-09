Cos’è il mascara semipermanente? Perché sceglierlo?

Il mascara completa il make-up donando un tocco sensuale allo sguardo, lasciando tutti senza fiato. Ma perché scegliere un mascara semipermanente?

Non è sufficiente sapere come applicare il mascara con un metodo classico o alternativo e imparare le variabili che ne influenzano l’effetto per dire di conoscere tutto su questo cosmetico.

E in effetti il mondo del mascara non smette mai di stupirci, dai mascara con fibre dall’effetto ciglia finte ai mascara colorati fino ai mascara trasparenti.

A riprova di questo, infatti, oggi parliamo un po’ del mascara semipermanente, un’alternativa più duratura del classico mascara e alle ciglia finte che non indebolisce le ciglia.

Mascara semipermanente

Il mascara semipermanente è un mascara che promette di regalare ciglia lunghe e definite per un tempo più lungo.

Va da sé che questo significa riduzione del numero di applicazioni settimanali e infoltimento delle ciglia naturali senza stress.

In pratica basta seguire il procedimento di applicazione di questa pasta nera sulle ciglia per iniziare a vedere uno sguardo aperto e profondo.

In commercio esistono diversi kit fai da te pronti a soddisfare la curiosità sul mascara semipermanente, anche se la delicatezza del procedimento e le tempistiche spingono a chiedere l’aiuto di un professionista.

Fase 1

La prima cosa da fare è struccare le ciglia con struccanti non oleosi per eliminare qualsiasi residuo di trucco, polvere o agenti esterni. Ricordiamo che l’olio potrebbe sciogliere la formulazione del mascara!

Fase 2

A questo punto è necessario isolare le ciglia inferiori usando l’apposito scotch o i patch adesivi in modo da evitare che le ciglia superiori e inferiori si incollino una volta chiusi gli occhi.

Fase 3

In questa fase occorre preparare le ciglia ad accogliere il mascara semipermanente. Come? Pettinandole per separarle e applicando un apposito primer.

Le make-up addicted che vogliono ottenere ciglia curve, poi, possono usare anche il piegaciglia per sistemarle come meglio credono.

Fase 4

È arrivato il momento di applicare il mascara semipermanente. La crema di colore nero deve essere applicata come un normale mascara: poco prodotto, piano piano e senza grumi.

Fase 5

Il mascara semipermanente deve asciugarsi per bene, lasciandolo in posa per un tempo che va dai 20 ai 30 minuti circa.

Durata e costi

Questo mascara resiste sulle ciglia per circa 3 settimane, vale a dire il tempo impiegato dalle ciglia per crescere e cadere.

È per questo che le make-up addicted che si sono innamorate del suo volume e dell’effetto di make-up devono ripetere il trattamento dopo un po’ di tempo.

Il costo di un mascara semipermanente risulta leggermente superiore a quello di un mascara normale mentre il kit o il trattamento dall’estetista possono variare da 50 a 90 euro.

Forse è leggermente più costoso delle aspettative, ma risulta meno caro rispetto alle extension e altre proposte permanenti.

Quando togliere il mascara semipermanente?

L’effetto di questo mascara inizia a svanire dopo qualche settimana, ma è sempre meglio rimuoverlo prima di procedere con un’altra applicazione.

Non bisogna far altro che usare un solvente specifico per il trucco permanente (remover) e uno struccante non oleoso.

