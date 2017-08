Qualche tempo fa Michelle Phan, una famosa beauty influencer americana con origini Vietnamite, fece scalpore quando dichiarò di “gonfiarsi” le labbra con il dermaroller. Ma quanto c’è di vero nella tecnica del microneedling? E come si applica il dermaroller sulle labbra?

Il dermaroller nasce come un piccolo rullo ad uso esclusivo di estetisti ed esperti per poi entrare nel mercato al dettaglio. Il suo scopo è creare delle “microlesioni” capaci di far penetrare i prodotti di skincare, aumentare la microcircolazione e favorire la produzione di collagene.

L’aumento di volume delle labbra non è quindi determinato dall’irritazione dell’azione del dermaroller, ma dalla maggiore produzione di collagene.

Dimensione e quantità degli aghi

Per usare il dermaroller sulle labbra è fondamentale prestare attenzione alla dimensione e alla quantità degli aghi, soprattutto perché questi strumenti possono presentare dai 180 ai 1000 micro aghi a seconda delle dimensioni.

I modelli in commercio destinati a un uso privato vanno dai 0,25 ai 3 millimetri, lasciando intendere che la lunghezza perfetta non dovrebbe andare oltre gli 0,50 mm. Perché?

Le labbra rappresentano una zona molto delicata che non può essere trattata in modo superficiale o invasivo.

È possibile utilizzare il dermaroller sia per la pelle del viso (magari per prevenire la comparsa delle tipiche “rughette da fumatore”) che per rimpolpare le labbra semplicemente con un modello con aghi di dimensioni non superiori ai 0,75 millimetri.

Come usare il dermaroller sulle labbra?

Quando ci si appresta a usare il dermaroller sulle labbra si deve prestare la stessa attenzione di quando si utilizza su viso e corpo:

Applicare una crema o un gel anestetizzante sulle labbra in maniera discrezionale prima dell’esecuzione del trattamento (effettuando un test preventivo sul braccio per verificare la tolleranza)

Passare il dermaroller circa 10 volte sulla zona interessata e in tutte le direzioni (verticale, orizzontale e diagonale)

Applicare un prodotto idratante come un balsamo labbra per valorizzare i risultati

Le labbra appaiono più gonfie e rimpolpate dopo un po’ di applicazioni, rendendo più veloce e sbrigativo il make-up e più in particolare il trucco labbra.

Effetti collaterali

Il microneedling sulle labbra conserva alcune controindicazioni. Quali?

Dolore – Le labbra riservano molte terminazioni nervose e per questo passare il dermoroller potrebbe provocare dolore, rossore e gonfiore.

– Le labbra riservano molte terminazioni nervose e per questo passare il dermoroller potrebbe provocare dolore, rossore e gonfiore. Herpes – Pulire e sterilizzare il dermaroller con alcool e acqua tiepida è fondamentale per evitare il rischio di contrarre herpes e altre malattie infettive.