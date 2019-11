Eyeliner Stencil per applicare l’eyeliner in modo impeccabile

L’applicazione dell’eyeliner continua a mettere in difficoltà molte make-up addicted alle prime armi, ma un aiuto concreto arriva dall’eyeliner stencil. Cos’è? A cosa serve?

È difficile rinunciare all’eyeliner per le appassionate di make-up, soprattutto quando vogliono ottenere trucchi impeccabili e cool.

Certo la scelta dell’eyeliner giusto e la conoscenza di alcuni trucchetti possono aiutare a realizzare un tratto privo di imperfezioni, ma l’errore resta sempre dietro l’angolo.

Un aiuto concreto arriva finalmente dall’eyeliner stencil, vale a dire un piccolo stencil che offre una guida per applicare l’eyeliner sull’occhio.

E così, proprio come gli stencil per sopracciglia aiutano a conferire la forma perfetta alle sopracciglia, questi stencil promettono una linea uniforme e piena sulle palpebre.

Come usare un eyeliner stencil

Lo stencil per eyeliner non è altro che una guida (rigida o morbida) che aiuta a ottenere un tratto a regola d’arte sugli occhi.

È sufficiente appoggiare lo stencil sulla palpebra superiore degli occhi (tenendolo fermo nel caso di stencil rigido o incollandolo nel caso di stencil adesivo), riempire lo spazio con l’eyeliner e rimuovere la guida.

Questi pochi e semplici gesti permettono di ottenere una linea sottile, omogenea e priva di imperfezioni su entrambe le palpebre.

Qualche consiglio in più…

La scelta dello stencil deve tener conto delle proprie abilità di make-up e delle proprie esigenze.

Questo perché gli stencil adesivi vanno sistemati sulla palpebra e potrebbero essere fissati e tolti più volte prima di trovare la forma giusta mentre gli stencil rigidi devono essere tenuti con una mano durante l’applicazione e richiedono maggiore precisione.

In ogni caso il tratto deve essere rifinito dopo la prima applicazione, ma l’uso dello stencil ha permesso di tracciare una linea guida impeccabile.

Non bisogna dimenticare che gli stencil per eyeliner possono essere riempiti con ombretti colorati o glitter per ottenere un look particolare.

Le amanti del fai da te possono ricreare gli stencil a casa con un processo che rischia di creare guide imperfette, soprattutto perché servono proprio alle make-up addicted dal tratto incerto.

Chi volesse cimentarsi deve prendere un pezzo di scotch, ripiegarlo in due parti, prendere le dimensioni della palpebra e disegnare il tratto con un pennarello sullo scotch.

A questo punto è necessario tagliare lo scotch seguendo la linea e utilizzarla per ricreare il tratto all’occasione.

Myriam