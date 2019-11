Jamsu, la tecnica coreana che aumenta la durata della base trucco

La base trucco non riesce a resistere durante la giornata e lascia intravedere macchie e imperfezioni. Tanta fatica per nulla o forse no con il Jamsu. Scopriamo di cosa si tratta.

Ogni make-up addicted conosce l’importanza di una base trucco omogenea e perfetta, sia per i make-up più impegnativi che per i look acqua e sapone.

Tra le varie tecniche destinate a mantenere più a lungo il make-up spicca il Jamsu, una soluzione originale che arriva direttamente dalla Corea.

Cos’è il Jamsu?

La parola “Jamsu” significa “immersione” e porta con sé l’idea di un beauty trend che sfrutta l’immersione in acqua per aumentare la durata della base trucco renderla resistente a qualsiasi imprevisto (pioggia, umidità, caldo e sudore).

In pratica la base trucco promette di restare intatta per tutta la giornata senza aver bisogno di alcun ritocco dell’ultimo secondo.

Come realizzare il Jamsu

La tecnica del Jamsu richiede l’immersione del viso in un bacinella di acqua, proprio come il suo nome lascia intendere.

La prima cosa fare è procedere con le normali operazioni di skincare e creare la base trucco con correttore, primer e fondotinta.

A questo punto la tecnica richiede di cospargere il viso con una grande quantità di borotalco come se fosse una cipria (pennello o spugnetta).

L’applicazione del borotalco, seppur bizzarra, serve a migliorare le performance della base e ad aumentare la resistenza del trucco, ma senza appesantire l’effetto finale.

Il Jamsu prende vita immergendo il viso in una bacinella riempita con acqua fredda per 15-30 secondi, tenendo presente che il tempo di immersione dipende dal tipo di pelle (15 secondi in caso di pelle secca e 30 secondi in caso di pelle grassa).

Dopo il “tuffo” del viso, quindi, è necessario tamponare l’acqua in eccesso con un asciugamano per non rimuovere il make-up.

L’effetto finale è una pelle priva di imperfezioni, omogenea, e luminosa, proprio come la pelle di porcellana delle donne coreane.

Va da sé che è possibile completare il make-up con il trucco occhi e labbra a seconda del look che si vuole ottenere per l’occasione.

Funziona?

Il Jamsu potrebbe restituire un pallore accentuato dopo l’immersione e un senso di secchezza dovuto al borotalco, ma le make-up addicted che l’hanno provato concordano sull’aumento della durata del trucco.

Dal canto suo, il Jamsu non è un beauty trend nuovissimo in quanto richiama il baking, ma conferisce un aspetto più uniforme e naturale alla pelle.

Myriam