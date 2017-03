Labbra effetto di…vino con la linea Chateau Labiotte Wine

Labbra seducenti e idratate. Il marchio coreano Labiotte ha unito le proprietà della botanica alle nuance dei vini per creare una linea di rossetti imperdibile! Chateau Labiotte Wine è la linea di rossetti a forma di bottiglie di vino composti di una palette di colori sulle tonalità dal rosa al rosso e ispirati alla botanica. I riferimenti al buon vino sono molti: packaging, nuance e ingredienti.

Il packaging è davvero particolare: bottiglia in plastica a forma di bottiglia di vino completa di etichetta e dettaglio colorato sul collo della bottiglia che identifica il colore rossetto. In un attimo si può destreggiare una piccola bottiglia di vino in miniatura, una vera e propria chicca. L’originale involucro nasconde due scompartimenti: uno per il rossetto e l’altro per una spugnetta. Diciamo pure che la spugnetta è indispensabile per applicare, sfumare o correggere le applicazioni del rossetto.

Le nuance dei rossetti di…vini si ispirano ai colori del vino. Rosso intenso, corallo e rosato rappresentano gli estremi di una gamma di colori dalla consistenza cremosa e setosa che fanno dimenticare le tinte ultra-pigmentate e ultra-coprenti.

Gli ingredienti sono il pezzo forte di questa linea di cosmetici. I rossetti Chateau Labiotte contengono il Sepivinol, un agente antinvecchiamento presente nel vino che combatte i radicali liberi, preserva e idrata la pelle.

Chateau Labiotte Wine si caratterizza per la capacità di assorbimento. Il rossetto non attacca, non migra, non secca e non svanisce dopo poche ore. Solo l’eccesso del prodotto derivante dalla stratificazione è destinato a venir via, ma le labbra rimangono tinte.

Quali sono le nuance disponibili? Ben otto tonalità per colorare e prendersi cura delle labbra:

D’yquem Nude : un color nude;

: un color nude; Noir Pink : rosa acceso;

: rosa acceso; Beaujolais Purple : fucsia;

: fucsia; Anjou Pink : rosa aranciato;

: rosa aranciato; Sauvignon Pink : rosso aranciato;

: rosso aranciato; Grenache Red : rosso fragola;

: rosso fragola; Chablis Coral : corallo;

: corallo; Riesling Coral: corallo scuro.

La linea di rossetti Chateau Labiotte si completa con i lip tint, gli amati rossetti liquidi che tingono le labbra senza rinunciare all’idratazione.

La speciale formulazione permette al prodotto di non seccare mai le labbra e mantenere la corretta umidezza. I colori disponibili sotto forma di rossetto liquido sono:

Blush Pink : un rosa caldo e chiaro;

: un rosa caldo e chiaro; Rose Coral : un rosa corallo caldo;

: un rosa corallo caldo; Chardonnay Orange : un rosso aranciato;

: un rosso aranciato; Shiraz Red : un vero e proprio color vino rosso;

: un vero e proprio color vino rosso; Nebbiolo Red : rosso rosato;

: rosso rosato; Merlot Burgundy: color burgundy di media intensità.

E cosa dire del balsamo labbra? La collezione Chateau Labiotte made in Corea ha riversato in un calice da vino l’immancabile proprietà antiossidanti del vino e l’olio organico di semi d’uva. Le nuance di ogni balsamo labbra della linea Wine conferisce alle labbra un aspetto sano e normale. I tre colori disponibili (il trasparente White Wine, il rosa quasi trasparente Rose Wine e il rosso chiarissimo Red Wine) donano un film protettivo e un leggero tocco di luminosità alle labbra.