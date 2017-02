Il make up del 2017? E’ al cioccolato

Non c’è dubbio: il trucco per il viso del 2017 è tutto al cioccolato. Infatti il cioccolato, oltre a essere buonissimo da mangiare (e salutare=, ha molte proprietà cosmetiche. Se applicato sulla pelle, dona un effetto idratante, tonificante e nutriente. Viene utilizzato per massaggi inebrianti già da tempo, ma l’ultima novità è il make up al cioccolato, realizzato e presentato al mondo in occasione dell’edizione numero 38 del Sigep, il Salone mondiale del dolciario artigianale della Fiera di Rimini.

In questa occasione sono stati creati e presentati al pubblico alcuni trucchi realizzati grazie a ingredienti dolciari “grezzi”, non lavorati, come il cacao, gli zuccherini, il miele, le pepite di cioccolato. L’eyeliner può essere creato con il miele e il cioccolato, il contouring del volto può realizzarsi grazie al cacao in polvere. Persino le labbra possono essere truccate con zuccherini, cacao puro e gloss.

Il cioccolato è anche l’ingrediente chiave di molte maschere nutrienti; chi vuole una maggiore azione emolliente può scegliere con fiducia il miele. Il cioccolato inoltre combatte il rilassamento cutaneo e la perdita di tono della pelle, anche grazie al suo contenuto di caffeina, ottima contro le smagliature e la cellulite.

Insomma, altro che cioccolato bandito dalla dieta: fa benissimo anche alla pelle!