Make up tendenze primavera-estate 2017: beige, arancio e rosa pesca

Il beauty trend pesca sta spopolando in questi ultimi tempi. Questa primavera targata 2017 vedrà un’esplosione della tinta rosa pesca, dagli abiti al trucco. Le intere linee di cosmetici dedicati al beauty trend pesca sembrano ispirarsi a look audaci e reali dalle tinte rosa e corallo.

Qual è il segreto per enfatizzare la bellezza naturale di ogni donna? Secondo i consigli del make up artist Terry Barber, bisogna saper giocare con il rosa, i ruggine, i pesca e i sabbia per esaltare i riflessi della pelle e la profondità degli occhi.

Il beauty trend del Blush Bomb si declina in due tendenze:

Pesca tendente all’arancio per castane e more. Occhi, guance e labbra si vestono di colori confetto tendenti al rosa pesca per esaltare il viso con sfumature ampie e marcate che dalle palpebre arrivano alle guance, quasi senza stacco. Realizzare questo trucco sensazionale è semplice: basta idratare a dovere il viso, scegliere la tonalità di rosa più vicina ai colori del volto e rivestire palpebre, zigomi e bocca.

Pesca sfumato e leggero per carnagioni eteree e chiome biondo/rosse. Less is better. I cosmetici dalle nuance rosa devono restituire un incarnato angelico, un viso liscio e setoso, evitando un make up marcato e poco delicato. Questo make up richiede rossetti color pesca opachi o glossy, ombretti monocromatici brillanti e dalle tonalità calde sul pesca.

Cosa ne pensate di questo trend? Il ‘trucco’ è non calcare mai la mano. Le nuance calde e rosate non vi salveranno dal cadere nel trend del 2015 dedicato all’arancio e dall’essere fuori moda. Ma in fondo non sarebbe anche questo un modo per essere stravaganti? Non resta che sperimentare l’assoluta novità 2017.