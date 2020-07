Make-up occhi: conosci l’eyeliner floreale?

Il make-up permette di dare sfogo alla creatività e creare nuove soluzioni che durano una stagione o per sempre. Scopriamo l’eyeliner floreale!

Eyeliner a fiori- foto fasbest.com

Dalle sopracciglia a piuma al neon make-up, i beauty influencer e i make-up artist propongono tecniche di trucco molto sui generis per tutte coloro che amano osare e sperimentare.

Il colore, la forma e le tecniche vengono trasformati in modo diverso per creare di volta in volta qualcosa di eccezionale. Passare inosservate con questo genere di prove di make-up è impossibile.

L’eyeliner floreale fa proprio questo: creare un look davvero particolare da sfoggiare nelle occasioni speciali, pur rimanendo nella semplicità.

Eyeliner floreale

L’eyeliner floreale è un trend di make-up che porta un tocco di colore e allegria nel trucco occhi, permettendo di non passare inosservate anche senza esagerare.

Da un fiorellino applicato alla fine dell’eyeliner a una linea di eyeliner realizzata interamente da fiorellini, infatti, questo trend di make-up non passa inosservato.

Ovviamente per ricreare l’eyeliner floreale al meglio serve un po’ di manualità e tanta fantasia, ma è possibile prendere confidenza con la tecnica iniziando a ricreare uno o due fiorellini.

Non serve essere estremamente precisi giacché la tecnica si ispira ai capolavori degli impressionisti, vale a dire piccoli punti di colore accostati tra loro.

Come realizzare l’eyeliner a fiori

Per realizzare l’eyeliner a fiori è necessario avere a disposizione molti eyeliner colorati (quelli preferiti) e pennellini di precisione (meglio se quelli usati per la decorazione delle unghie).

In pratica è sufficiente intingere i pennellini appuntiti nell’eyeliner colorato e iniziare a realizzare i fiorellini lungo la linea dell’occhio, quella destinata solitamente all’eyeliner.

L’eyeliner floreale può completare un make-up occhi che si asciuga in fretta o costruire un trucco sulla palpebra nuda anche da solo.

In linea di massima è meglio scegliere una linea creativa da seguire e realizzare l’eyeliner floreale su entrambe le palpebre contemporaneamente. Il motivo? Per evitare di creare una trama diversa.

Il consiglio in più …

Il consiglio in più è quello di non esagerare con il resto del make-up per evitare di scivolare nell’eccesso e non ottenere un risultato semplice che non passa inosservato.

Sì a una base trucco leggera e omogenea e a un make-up labbra colorato ma non troppo eccentrico; no, invece, a blush troppo carichi e a rossetti troppo pigmentati o metallizzati.