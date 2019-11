Mascara colorati: quanto ne sappiamo di mascara marrone?

I mascara colorati possono risolvere piccoli e grandi problemi del make-up occhi e sostituire il classico nero. Scopriamo il mascara marrone!

Il mascara marrone sta conquistando le abitudini di make-up di molte appassionate di trucco con la sua versatilità e il suo effetto originale.

Forse il mascara nero resta comunque un must have da indossare in qualsiasi occasione, ma questo mascara colorato più soft può valorizzare meglio lo sguardo se viene scelto e usato nel modo giusto.

Perché scegliere il mascara marrone?

Il mascara marrone può essere la scelta più adatta per far risaltare gli occhi verdi o azzurri senza ricreare l’effetto a contrasto del mascara nero.

Per di più questo mascara colorato può diventare il migliore alleato per un make-up da giorno, soprattutto per le bionde con gli occhi chiari.

In ultimo, ma non per importanza, la versione marrone può essere la scelta vincente anche per le make-up addicted con gli occhi marroni, a patto che venga scelto di una tonalità diversa rispetto al colore dell’iride.

Tra l’altro è possibile preparare il mascara colorato in modalità fai da te per ottenere un tono più chiaro o più scuro a seconda delle esigenze. Tutto senza spendere una fortuna!

Come applicarlo?

Il mascara in versione marrone può essere applicato come un qualsiasi altro mascara oppure può essere abbinato al mascara nero.

Tutto dipende dal tipo di make-up che si vuole ottenere, passando da un trucco più naturale con l’applicazione del mascara solo sulle ciglia inferiori a un make-up più intenso con il mascara colorato sulle estremità delle ciglia e il mascara nero alla loro base.

Ovviamente è possibile scegliere un risultato d’impatto applicando il mascara colorato su tutte le ciglia, quelle superiori e quelle inferiori.

Le make-up addicted che non vogliono rinunciare a un rimmel resistente all’acqua, poi, possono risolvere l’assenza di versioni waterproof della versione marrone semplicemente utilizzando le formulazioni top coat occhi.

Myriam