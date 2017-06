Mascara colorati: come sceglierli in base al colore degli occhi?

Il trend dei mascara colorati torna puntuale come ogni anno in concomitanza con la primavera e la bella stagione. Natura e colori si risvegliano per conferire vitalità e nuova vita a look e make-up: la parola d’ordine è colore!

Quando si è stanchi del solito nero è possibile fare affidamento sui mascara colorati, facendo attenzione a scegliere quello più adatto al colore della pelle e al tono degli occhi. Ecco alcune “istruzioni” per sfoggiare il giusto mascara colorato .

Mascara blu notte

Molto spesso, il mascara blu notte viene considerato l’alternativa elegante al classico mascara nero, un modo per cambiare lo sguardo senza rinunciare a un tocco raffinato. Il mascara colorato del colore della notte risulta perfetto per gli occhi color nocciola e ideale per gli occhi neri e azzurri, soprattutto se accompagnato da ombretti tono su tono.

Mascara blu elettrico

Si tratta di una tinta che non passa inosservata e promette di esaltare gli occhi castani e scurii e gli occhi grigio-azzurri, in particolar modo se viene accompagnato da ombretti sui toni del mattone o sulle sfumature del blu e del viola.

Mascara viola

Il più eccentrico dei mascara colorati deve essere abbinato sapientemente con ombretti e matite: tonalità melanzana e ombretti tono su tono per gli occhi scuri, matite e ombretti sul verde per gli occhi verdi e ombretti grigio perla e carta da zucchero per gli occhi azzurri.

Mascara marrone

Tra tutti i mascara colorati, il mascara marrone è quello più facile da valorizzare, basta abbinarlo a ombretti luminosi e caldi. Chi può indossarlo? Il mascara marrone risulta particolarmente indicando per visi dai toni caldi, occhi verdi, capelli biondi e ciglia e sopracciglia molto chiare.

Mascara verde

Il mascara verde sembra perfetto per chi ha gli occhi marroni e nocciola, soprattutto se viene esaltato con ombretti dei toni del verde, marroni e dorati.

Mascara corallo

Il corallo è un colore molto difficile da sfoggiare e nel caso del mascara colorato è preferibile legarlo a occhi azzurri e verdi, abbinandolo con ombretti neutri e naturali oppure ombretti della stessa palette (lilla o viola chiaro).

Mascara pop: rosa, fucsia, arancione e giallo

Rosa, fucsia, arancione e giallo sono colori molto eccentrici e che non passano inosservati. Per questo è meglio indossarli in eventi speciali: se il mascara sui toni del rosa o le gradazioni del fucsia risulta indicato per qualsiasi tipo di occhio, il mascara arancione sembra perfetto per arricchire gli occhi azzurri e verdi in serate eccentriche oppure occasioni speciali.