Ombretti in stick o matitoni ombretto: cosa sono e come si usano

Si fa presto a dire “ombretto” se non si conosce la formula più giusta per valorizzare lo sguardo in base anche alla propria abilità. Oggi scopriamo i matitoni ombretto!

Abbiamo avuto modo di accennare ai matitoni ombretto quando abbiamo parlato dei diversi make-up occhi e di come scegliere la texture degli ombretti.

In effetti la scelta del tipo di ombretti da usare nel make-up occhi potrebbe condurre a risultati molto diversi.

Cosa sono i matitoni ombretto?

I matitoni ombretto non sono altro che ombretti in stick in grado di realizzare una base per altri ombretti, un punto luce intenso, una riga perfetta di eyeliner colorato e un make-up occhi completo.

È sufficiente scegliere un colore chiaro e luminoso per creare una base o un punto luce oppure un colore più intenso per dare vita a un make-up impeccabile.

In pratica sono cosmetici che uniscono alte prestazioni, versatilità e velocità d’uso per un look che rende lo sguardo magnetico.

In più, se la loro formulazione è waterproof, possono essere utilizzati direttamente sulla palpebra senza applicare correttore o primer.

Matitone ombretto: come si usa

Come abbiamo visto, gli ombretti a matita sono talmente versatili da permettere un uso diverso a seconda dei gusti personali e del look che si vuole ricreare.

È possibile creare una base chiara su tutta la palpebra, tracciare una riga larga sulla palpebra superiore e sfumarla con il polpastrello, bordare tutto l’occhio o intensificare l’angolo interno dell’occhio.

Oggi, però, scopriremo qualche idea su come usare i matitoni ombretto in base ai colori che si sceglie di usare per il make-up.

Pastello – Questo tipo di ombretto può essere usato come una base chiara o un make-up da giorno raffinato.

– Questo tipo di ombretto può essere usato come una base chiara o un make-up da giorno raffinato. Bronzo – La matita ombretto color bronzo può essere utile per valorizzare l’abbronzatura o la pelle scura. Come? Basta applicarla sulla palpebra mobile e sfumare con il polpastrello.

– La color bronzo può essere utile per valorizzare l’abbronzatura o la pelle scura. Come? Basta applicarla sulla palpebra mobile e sfumare con il polpastrello. Azzurro – L’ombretto in matita azzurro può dar vita ad abbinamenti freschi e vivaci per l’estate o realizzare smokey eyes colorati.

Myriam