Palpebre glossy, il make-up occhi scintillante del 2017

Luccicanti e seducenti, le palpebre glossy sono la tendenza dell’estate targata 2017. Si tratta ovviamente di un make-up scintillante per le occasioni che regala un look ad effetto e dona un’aria sexy e audace a chi lo indossa. E così, le palpebre glossy sono un gioco di luce e finish che appare artistico e sensuale. L’effetto lucido trasforma lo sguardo più stanco e smorto in qualcosa di intenso e lucente.

Come realizzare le palpebre glossy

Innanzitutto è importante far proprio il concetto di layering ovvero la stratificazione di più strati di cosmetici e in questo caso di prodotti per il make-up occhi. Ma cose si realizza l’effetto bagnato delle palpebre glossy?

È necessario applicare del primer sulla palpebra mobile e raggiungere l’arcata sopraccigliare per creare una barriera naturale e prolungare la durata del trucco. In un secondo momento si dovrà applicare un ombretto con formulazione cremosa e iridescente oppure un ombretto con finish shimmer o glitter. Perché? la presenza d elementi brillanti è importante per la riuscita di un trucco che gioca proprio sulla lucentezza.

Sarà il gloss a donare quell’effetto lucente e seducente alle palpebre glossy. Un normale lucidalabbra trasparente privo di profumo o un prodotto specifico a base di cere naturali riesce a conferire quell’aspetto bagnato e luminoso tipico di questo make-up occhi.

Non bisognerà far altro che scegliere un pennello con fibre sintetiche per applicare il prodotto poco alla volta, facendo attenzione a picchiettare leggermente le palpebre per non perdere l’ombretto steso in precedenza.

Ma attenzione a non mettere il gloss in prossimità dell’angolo interno dell’occhio o dell’attaccatura delle ciglia per non avere occhi appiccicaticci per tutta la serata.

Palpebre glossy: quali abbinamenti fare per le diverse occasioni?

Questo make-up lucente ed eccentrico può essere declinato a diverse situazioni solo con alcune variazioni in grado di renderlo portabile.

Giorno

Un ombretto color pesca e la lucentezza del gloss possono fare delle palpebre glossy una valida alternativa del classico trucco giorno. E per le amanti dello smokey-eye esiste una variante apposita, realizzata con tonalità nude e punto luce al centro della palpebra mobile.

Sera

Si tratta di un trucco decisamente più scenico perché arricchito di colori scintillanti, glitterati e intensi. Ombretto oro lucente, matita nella rima interna o esterna dell’occhio e tanto mascara possono dar vita a un look total black davvero unico.