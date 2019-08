Quanto ne sai di pennelli per eyeliner?

Il viaggio alla scoperta dei pennelli da trucco non può escludere i pennelli per eyeliner, validi alleati per tutte le make-up addicted. Cosa dobbiamo sapere?

Innanzitutto i pennelli per eyeliner sono indispensabili per applicare qualsiasi tipo di eyeliner, fatta eccezione per l’eyeliner a matita.

Questo accessorio di make-up permette di realizzare linee più precise, dosare la quantità di colore ed evitare il deterioramento della punta in feltro.

Ma non tutti i pennelli per eyeliner sono uguali e senza il pennello giusto si rischia di combinare un pasticcio di make-up e vanificare ogni sforzo.

Va da sé che conoscere le caratteristiche di ogni pennello per eyeliner è fondamentale per ottenere make-up davvero impeccabili.

Tipi di pennelli per eyeliner

Le make-up addicted dovrebbero espandere le proprie conoscenze in campo di make-up per sapere sempre come e cosa fare, specialmente quando si tratta di eyeliner.

Non ci resta che scoprire i diversi tipi di pennelli per eyeliner e trovare quello più adatto alle nostre esigenze!

Pennello sottile

Il pennello sottile presenta una punta stretta e poche setole, l’ideale per creare tratti sottili e ottenere un trucco sofisticato in ogni occasione.

Va da sé che non è il pennello più adatto per disegnare linee spesse, linee curve o linee che si allungano verso l’esterno.

Pennello piegato

Il pennello piegato viene usato per tracciare linee sottilissime, quasi impercettibili alla vista, ma che sanno valorizzare lo sguardo. È perfetto per ricreare l’effetto alato e lavorare con l’occhio aperto.

Pennello angolato

Il pennello angolato presenta un’angolazione in grado di realizzare linee dritte e linee oblique sia nei make-up più complessi che nel classico cat eyes. Lo abbiamo imparato con il focus “Come fare la riga eyeliner con un pennello angolato”.

Pennello piatto

Il pennello piatto si rivela un valido aiuto per applicare l’eyeliner in gel vicino all’attaccatura delle ciglia oppure stendere un ombretto scuro vicino all’attaccatura delle ciglia per ombreggiare la zona senza esagerare.

