Quanto ne sappiamo di hennè per sopracciglia?

Le sopracciglia sono elementi essenziali che incorniciano lo sguardo e definiscono il viso. Ma come averle sempre perfette? Scopriamo l’hennè per sopracciglia!

Sopracciglia definite- foto bestfoto7.ru.net

Abbiamo già avuto modo di parlare dell’hennè per sopracciglia quando abbiamo parlato delle sopracciglia con peli bianchi, uno dei “drammi” beauty a cui le make-up addicted devono far fronte con il tempo.

Ebbene l’hennè tinge i peletti delle sopracciglia e parte della pelle sottostante per correggere e definire la forma dell’arcata sopracciliare.

Cos’è l’hennè per sopracciglia?

L’hennè è una polvere colorante che viene ricavata da rami e foglie di varie piante, prime tra tutte la Lawsonia Inermis e la Senna Italica.

Il pigmento colorato viene sciolto in acqua bollente e addizionato con altri ingredienti per ottenere una pasta in grado di colorare i capelli e allo stesso tempo nutrirli in profondità.

L’effetto finale è un colore meno intenso di una tintura, ma efficace per ottenere un effetto naturale che va bene tanto per i capelli quanto per le sopracciglia.

Insomma la colorazione delle sopracciglia con l’hennè può essere considerata una specie di BIO tattoo che permette di ottenere sopracciglia naturali e durature.

Vantaggi e svantaggi

L’hennè per sopracciglia riserva alcuni vantaggi e svantaggi che vale la pena sottolineare per capire se è il trattamento giusto.

Tra i vantaggi spiccano senza dubbio l’origine naturale del prodotto (colora e rinforza) e il costo accessibile rispetto ad altre tecniche. In più non è affatto doloroso.

Tra i contro, invece, non è possibile trascurare la colorazione rossiccia quando inizia a sbiadire e la durata ridotta dell’effetto naturale.

Hennè sopracciglia fai da te

In linea di massima è possibile avere sopracciglia definite con l’hennè anche a casa per liberarsi di peletti bianchi, buchi e forme irregolari.

In commercio esistono molti kit per sopracciglia definite e piene con polveri hennè da miscelare e applicatori appositi.

Per risolvere situazioni più importanti e/o ottenere un risultato più definito e preciso, però, è necessario rivolgersi a professionisti del settore.

Quanto dura e quanto costa?

Il trattamento professionale richiede una seduta da 20 minuti mentre le prove fai da te dipendono dalla dimestichezza che si ha con questo tipo di prodotti.

In ogni caso, però, l’hennè per sopracciglia dura più o meno un paio di settimane, un tempo che varia da persona a persona.

Infine il costo di un trattamento professionale varia da centro a centro e da città a città, ma mediamente si aggira intorno ai 25-35 euro.