Rainbow mania: arrivano le sopracciglia arcobaleno

Colore, colore e ancora colore. La tendenza color arcobaleno che ha investito capelli e unghie sta coinvolgendo anche le sopracciglia. Il trend delle sopracciglia arcobaleno parte da Instagram e promette di diventare una vera e propria ispirazione per le più coraggiose in fatto di moda.

La parte del viso più trascurata di sempre adesso diventa un punto di forza. Come? Semplicemente colorando le sopracciglia dei sette colori magici, una moda che crea effetti più o meno appariscenti e bizzarri.

Tutto quello che bisogna fare per creare le sopracciglia arcobaleno è colorarle dall’esterno verso l’interno a fasce colorate proprio come l’arcobaleno, mari proponendo la stessa gamma di colori anche su piccole porzioni dei capelli o su ciocche intrecciate.

Si tratta di un look audace e a tratti irriverente che può essere realizzato in occasioni particolari come feste a tema e party estivi.

Le sopracciglia arcobaleno devono essere portate fieramente accanto a un trucco ovviamente abbinato: rossetti coloratissimi, ombretti glitterati e molto altro.

E cosa dire dell’outfit? Ovviamente un make-up così colorato ed estroso deve sapersi abbinare a un abbigliamento accostato che però non rischi di esagerare nei toni: accessori, capi e occhiali devono conservare alcuni piccoli richiami ai colori delle sopracciglia arcobaleno, ma nulla di più! Come sempre il troppo rischia di annullare tutti gli sforzi!

Certo, per qualcuno questa tendenza è davvero troppo e forse per poterla mettere in pratica bisognerebbe avere un coraggio da leoni. Non si tratta di certo di un make-up da indossare tutti i giorni!

Quello che bisogna fare è provare a sperimentare e cercare di abbinare la tendenza con particolari outfit, magari riservando questo look prepotente a occasioni davvero a tema.

Non resta che spulciare qualche festival a tema o qualche concerto estivo, truccarsi e vestirsi ad hoc e sfoggiare l’ultima tendenza di make-up targata Instagram.