Le nuove tendenze del beauty e del make-up disegnano il profilo dei cosmetici del futuro, un tempo prossimo che vedrà protagonisti assoluti i cosmetici biologici, naturali, innovativi e personalizzati per rispondere a ogni tipo di esigenza.

Cosmetica Italia ha presentato a Milano una ricerca realizzata da Human Highway sull’evoluzione della cosmetica italiana nei prossimi dieci anni. Lo studio sottolinea come le cose cambieranno in meglio per le consumatrici del Bel Paese perché potranno contare su prodotti di ultima generazione.

Il fondatore di Human Highway, Giacomo Fusina, ha spiegato le linee guida di questo cambiamento: “I consumatori si aspettano prodotti sempre più bio, economici ed ecologici, mentre le aziende guardano con maggior interesse ai temi della sicurezza e della lunga durata. Entrambi puntano a prodotti che siano efficaci”.

E l’attenzione al biologico è comprovata dai numeri raggiunti. Nel 2017 il mercato dei cosmetici green ha raggiunto un valore stimato di 950 milioni di euro, dimostrando la tendenza delle consumatrici a prestare attenzione alle composizioni dei prodotti di bellezza.

Un altro dato su cui i cosmetici del futuro punteranno sarà il packaging. La tendenza di oggi è quello di guardare all’involucro come a un elemento intelligente e personalizzato in grado di dialogare e rispondere all’esigenza di comprendere fino in fondo quello che si sta per acquistare.

La ricerca si è focalizzata anche sul profilo del negozio del futuro. Secondo le previsioni, le nuove tecnologie faranno del negozio di cosmetici del 2027 un punto di riferimento efficiente per le imprese e uno spazio di consulenza personalizzata per i consumatori.

Le aziende immaginano nuove tecnologie per monitorare il pagamento alle casse, creare video tutorial su smartphone e realizzare consulenze online live.

I consumatori sognano il negozio del futuro costellato di distributori che creano prodotti su indicazione, scanner che esaminano e suggeriscono e team specializzato in consulenze personali.

Profilo dei cosmetici del futuro

Ma come saranno i cosmetici del futuro? Ebbene i cosmetici che occuperanno gli scaffali di farmacie, profumerie e market specializzati o gli spazi su piattaforme online saranno influenzati da tre grandi tendenze:

East meets West – Crescerà l’arrivo di tendenze made Levante come è già successo per le Alphabet Cream (BB e CC Cream), creme in gel a base acquosa da utilizzare come struccanti viso e maschere di bellezza molto amate in Corea e Giappone.

– Crescerà l’arrivo di tendenze made Levante come è già successo per le Alphabet Cream (BB e CC Cream), creme in gel a base acquosa da utilizzare come struccanti viso e maschere di bellezza molto amate in Corea e Giappone. Convergence vs Divergence – Le esigenze del consumatore saranno protagoniste assolute e influenzeranno il mercato a tal punto da convergere in prodotti ibridi e multifunzione destinati a semplificare la routine e offrire prodotti altamente personalizzabili.

– Le esigenze del consumatore saranno protagoniste assolute e influenzeranno il mercato a tal punto da convergere in prodotti ibridi e multifunzione destinati a semplificare la routine e offrire prodotti altamente personalizzabili. Total Wellness – I cosmetici del futuro dovranno essere performanti sotto ogni aspetto: tattile, visivo, olfattivo e molto altro.