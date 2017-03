Gli occhi sono lo specchio dell’anima, e non solo. La parte più intrigante del corpo esprime stati d’animo e sentimenti reconditi, trasformandosi spesso in un’arma di seduzione. Ogni occhio è unico perché possiede una propria forma e una precisa tonalità. Partire dal presupposto della diversità è importante per capire come truccare gli occhi in base alla loro forma: piccoli, grandi, all’insù o all’ingiù, rotondi e così via.

Ogni sguardo può essere valorizzato un make-up adatto. È impossibile non tener conto della forma degli occhi se non si vuole rischiare di nascondere quel quid che rende uniche. Non resta che armarsi di pennelli, ombretti, mascara e matite e scoprire come truccare gli occhi in base alla loro forma per dar giustizia allo sguardo.

Trucco occhi piccoli

Gli occhi piccoli devono essere valorizzati per ‘aprire’ lo sguardo. Un trucco eccessivo e poco attento potrebbe addirittura nasconderli. Scopriamo come procedere:

delineare i bordi della palpebra inferiore e superiore e la riga della palpebra superiore con una matita scura;

sfumare la matita verso l’esterno, tentando di allungare l’occhio;

mettere un ombretto dalla tonalità chiara sulla palpebra superiore, partendo dall’angolo interno;

ombreggiare la piega della palpebra superiore delineata con la matita con dell’ombretto scuro per ottenere la sfumatura a banana;

aggiungere un tocco di mascara sulle ciglia superiori e inferiori.

Trucco occhi grandi

Gli occhi grandi hanno bisogno di essere un attimino ridimensionati per evitare un effetto stile manga giapponese. Il make-up giusto aiuta a dare la giusta intensità lo sguardo senza nasconderne la grande bellezza:

tracciare una riga sui bordi delle palpebre con una matita scura, cercando di sfumarla verso la tempia;

applicare l’ombretto chiaro verso l’interno e accostare l’ombretto scuro verso l’esterno;

aggiungere il mascara sulle ciglia superiori, concentrandosi preferibilmente verso quelle esterne.

Trucco occhi sporgenti

Gli occhi tondi si caratterizzano per le palpebre superiori sporgenti e spesso per le borse nella parte inferiore. Il trucco deve riuscire a ristringerli e allungarli dal punto di vista ottico:

tracciare una riga di matita scura sui bordi delle palpebre e sfumarla verso l’esterno;

stendere l’ombretto chiaro sotto l’arcata delle sopracciglia accompagnato dall’ombretto scuro sulla palpebra superiore, sfumandolo sempre verso la tempia;

concludere il tutto con kajal nero o matita nera sulla rima palpebrale inferiore.

Trucco occhi infossati

Come si distinguono gli occhi infossati? Questa forma di occhi vede l’arcata sopraccigliare più evidente delle palpebre. Un make-up degno deve evitare la matita, riuscendo a manipolare adeguatamente solo ombretti e kajal per smussare la peculiarità degli occhi:

applicare l’ombretto chiaro su tutta la palpebra e sfumare;

mettere il mascara sulle ciglia esterne superiori e inferiori;

gestire il kajal sulla rima palpebrale per intensificare lo sguardo e attenuare l’effetto infossato.

Trucco occhi ravvicinati

Gli occhi ravvicinati possono essere valorizzati solo con un gioco di colori chiaro-scuri. Scopriamo come dare profondità alla forma di occhi più frequente del volto:

tracciare una linea con la matita scura partendo da metà palpebra superiore e inferiore, sfumando sempre verso l’esterno;

stendere l’ombretto chiaro sulla metà interna della palpebra superiore, verso la radice del naso;

applicare il mascara sull’angolo esterno delle superiori esterne.

Trucco occhi distanti

Se non ben truccati, gli occhi distanti possono conferire un’espressione sorpresa. Il make-up può aiutare a minimizzare l’ampiezza tra un occhio e l’altro:

delineare le palpebre su tutto il bordo con una riga di matita scura;

stendere e sfumare l’ombretto scuro, partendo dalla radice del naso ed evitando di allungarlo verso la tempia.

applicare il mascara, sulle ciglia interne, sia sopra che sotto.

Trucco occhi all’insù

Gli occhi all’insù conferiscono allo sguardo un tocco orientaleggiante. Se troppo esasperata, però, questa forma rischia di rendere lo sguardo troppo severo e altero. Non resta che cercare di ammorbidire questa forma di occhi:

delineare con una matita il bordo della palpebra superiore e di quella inferiore, partendo da metà dell’occhio;

scurire la palpebra superiore con la matita;

stendere un ombretto chiaro sull’arco delle sopracciglia, sfumando verso il basso della tempia.

Trucco occhi all’ingiù

Gli occhi all’ingiù caratterizzano la tipica espressione triste e malinconica. Lo sguardo languido, se non opportunamente smussato, rischia di catturare l’attenzione dell’altro e di infondere malinconia. Il trucco giusto può sfruttare l’espressione malinconica, trasformandola in un punto di forza, solo se armonizzato con il resto del volto:

mettere il mascara solo sulle ciglia superiori;

tracciare il contorno della palpebra superiore e inferiore con una matita scura, partendo dall’inizio dell’occhio,

sfumare l’ultimo tratto della matita verso l’alto dell’arcata sopraccigliare;

stendere un ombretto scuro per intensificare l’effetto.