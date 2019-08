Tutto quello che c’è da sapere sul primer ciglia

Non tutte le make-up addicted conoscono il primer per le ciglia, un cosmetico che può aiutare ad avere ciglia da sogno. Scopriamo insieme il primer ciglia!

La maggior parte delle make-up addicted focalizza l’attenzione su come scegliere il primer in base al tipo di pelle e sfruttare al meglio soluzioni innovative come il siero primer.

Eppure non è sufficiente conoscere le basi del make-up (primer viso e primer occhi) per poter dire di essere esperte e truccarsi in modo impeccabile.

Chi non conosce il primer ciglia, infatti, perde la possibilità di avere ciglia belle e perfette in ogni tipo di make-up, da quello più naturale a quello più eccentrico.

Cos’è il primer per le ciglia?

Non è altro che un primer da applicare prima del mascara in modo da creare una base perfetta. In pratica replica perfettamente la funzione di qualsiasi altro primer!

Applicare un primer sulle ciglia prima del mascara permette di ottenere ciglia lunghe e voluminose in pochi gesti.

Questo cosmetico si presenta sotto forma di cosmetico singolo o prodotto venduto insieme a un mascara (tubetto singolo o tubetto a due aperture).

È possibile trovare cosmetici di colore bianco che evidenziano le parti toccate dal colore, varianti trasparenti che si mimetizzano con le ciglia oppure prodotti contenenti piccole fibre che ottimizzano il lavoro del mascara.

Come applicarlo

L’applicazione del primer ciglia non è un’operazione difficile, ma rappresenta una scelta obbligata per tutte le make-up addicted che vogliono qualcosa in più dal mascara.

È sufficiente provarlo almeno una volta nella vita per capire fino in fondo tutto il suo potenziale nel make-up occhi.

Sostanzialmente si applica come un mascara tradizionale. Basta prelevare un po’ di prodotto, applicare dall’attaccatura alle punte e insistere sulle parti interne dell’occhio.

Questi pochi e semplici gesti possono definire lo sguardo anche senza l’utilizzo del make-up oppure intensificare l’effetto dei mascara colorati.

Infine questo tipo di primer è la soluzione ideale per tutti quei mascara che non donano un effetto volumizzante troppo evidente.

