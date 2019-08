Tutto quello che c’è da sapere sull’eyeliner opaco

Le make-up addicted che amano costruire trucchi con finish diversi non possono lasciarsi scappare l’eyeliner opaco. Scopriamolo insieme!

Che sia liquido, a matita, a penna o in gel, non basta scegliere l’eyeliner in base al tratto e alla facilità di gestione per dire di sfruttare al meglio il potenziale del cosmetico. Tanto più se si tratta di eyeliner opaco!

Il mondo del make-up propone la versione opaca di ogni cosmetico, dal fondotinta agli ombretti fino ad arrivare ai rossetti.

L’eyeliner opaco può essere un valido aiuto per creare un make-up armonioso in ogni suo elemento ed evitare uno sguardo dall’effetto vinile.

Perché usare l’eyeliner opaco?

Si fa presto a dire “provo l’eyeliner opaco” se non si conoscono le caratteristiche e i vantaggi del cosmetico dalla texture matt.

Iniziamo col dire che l’eyeliner opaco sta bene su qualsiasi tipo di colore di capelli e su ogni tipo di ciglia, dalle più folte alle più rade.

La texture opaca non riflette la luce sulla palpebra e non segna lo sguardo affaticato soprattutto quando si affronta una serata in compagnia. In più si rivela a lunga tenuta!

È perfetto per ricreare un look elegante e sofisticato anche con ombretti shimmer perché ridimensiona l’effetto appariscente del make-up occhi.

Infine l’eyeliner matt può essere sfumato per creare uno smokey eyes velocissimo mentre la versione in gel può diventare una base resistente per l’ombretto.

Come usarlo?

Come è facile intuire, quindi, l’eyeliner opaco può essere usato in modi diversi, senza troppe limitazioni o regole da rispettare.

Va detto, però, che non è adatto alle make-up addicted che cercano un look più classico e/o retrò, quello che non si muove dalle vecchie abitudini.

In effetti non è facile abituarsi all’effetto strong dell’eyeliner opaco, specialmente perché si presta ad allungamenti verso l’esterno, tratti spessi e doppie linee nella piega dell’occhio.

Il mercato offre tante opzioni per la versione opaca dell’eyeliner, ma come usare l’eyeliner matt dipende dal tipo di look che si vuole sfoggiare.

