Malena, Martina Smeraldi e Valentina Nappi sono le attrici di film adult più cliccate del 2021 secondo la classifica stilata da una nota piattaforma del settore. Il nostro paese si trova al quinto posto della classifica, preceduta da Francia (quarta), Giappone (terzo), Regno Unito (secondo) e Stati Uniti (primi). In base ai video più seguiti e popolari su una celebre piattaforma di contenuti adult, la nota attrice ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Malena Nazionale (battezzata Malena la Pugliese dal mitologico e celebre divo del cinema adult internazionale Rocco Nazionale) è al primo posto in Italia.

Malena, Martina Smeraldi e Valentina Nappi – Foto: Biccy.it

Al secondo posto si piazza la nuova stella del cinema nazionale a luci rosse: l’attrice Martina Smeraldi scoperta dal collega attore, regista e produttore cinematografico adult Max Felicitas e rilanciata da Rocco Nazionale. Martina Smeraldi ha girato diverse scene piccanti sia con Malena sia con la terza classificata di questa speciale classifica, vale a dire la diva italiana Valentina Nappi. Anche quest’ultima scoperta e lanciata da Rocco Nazionale tanti anni fa e oggi è un’attrice adult molto affermata negli Stati Uniti d’America e in tutto il mondo.

Di recente Valentina Nappi ha preso posizione contro i colleghi no-vax perché vuole sempre lavorare in completa sicurezza. In un’intervista rilasciata alcuni mesi fa al quotidiano torinese La Stampa, Valentina Nappi ha raccontato: «Ho rallentato, ma perché i set non devono essere sicuri? Se fossi un produttore chiederei il green pass, perché in caso di contagio dovrei pagare a tutti l’hotel per la quarantena. Invece pure nel po**o esistono i No-vax». Per poi accusare apertamente il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, parlando di persone vaccinate che strizzano l’occhio ai no-vax per i voti: «Non capisco perché non venga multato (per non indossare la mascherina), mentre un ragazzo a Noto deve pagare 10mila euro per aver mostrato il sedere».

Subito fuori dal podio di questa speciale classifica Danika Mori, che ha da poco festeggiato le 100 milioni di visualizzazioni sul suo profilo.