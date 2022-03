Malena non è fidanzata: “Gli uomini con me non ci provano nemmeno, fuggono perché temono il confronto”

Malena non è fidanzata. L’attrice barese di film per adulti Filomena Mastromarino, battezzata come Malena la Pugliese da Rocco Nazionale, non riesce a trovare un partner nella vita quotidiana. L’ha rivelato lei stessa a Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, il venerdì alle 22.55 su Raidue, con un ciclo di dieci puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare. Intervistate con lo stile diretto, graffiante e senza fronzoli della giornalista che fa emergere luci ed ombre delle sue ospiti, da Malena Nazionale alla celebre diva del cinema italiano Ornella Muti.

Filomena Mastromarino in arte Malena la Pugliese – Foto: Facebook

In questa puntata di Belve, spicca questa intervista esclusiva e soprattutto molto divertente all’attrice del mondo adult per eccellenza, Filomena Mastromarino, in arte Malena che con molta sincerità ha raccontato tutto il percorso che l’ha portata da agente immobiliare al mondo a luci rosse, all’età di 32 anni.

La collega di Valentina Nappi e Martina Smeraldi ha dichiarato: “La mia vita è cambiata da quando mi sono fatta tatuare il volto di Santa Filomena, è stato un miracolo di liberazione”.

Malena, Martina Smeraldi e Valentina Nappi – Foto: Biccy

Ha poi raccontato dunque il suo percorso di liberazione e la scoperta della bisessualità: “Sono attratta dalle donne solo sessualmente, ma mi innamoro degli uomini”. Poi si è soffermata sugli “amici della parrocchia”, il club di libertini scambisti con i quali ha vissuto le prime esperienze, ed è arrivata a parlare del provino con il mitologico e celebre divo del cinema adult internazionale Rocco Nazionale.

Malena non si è tirata indietro quando si è trattato di raccontare sia la sua specialità della casa sia la sua fragilità: “Ho un cuore di porcellana”, fino alla sua “attrazione per la politica.

Matteo Renzi e Malena – Foto: Facebook

“Lei è diventata delegata all’assemblea nazionale del PD, è stata attratta dalla politica”, ha detto la conduttrice Fagnani. Malena ha precisato: “Non era attrazione, mi ci hanno messo.” Quando la Fagnani le ha chiesto cosa è successo quando quelli del PD hanno scoperto il suo lavoro, l’attrice pugliese ha raccontato che in Assemblea di partito non la salutavano nemmeno poi quando andava in bagno le chiedevano i selfie.

Malena – Foto: Facebook

“È fidanzata?”, le ha chiesto la conduttrice tv. Malena ha prontamente risposto: “Da quando sono Malena la mia vita sessuale è pari a zero, gli uomini con me non ci provano nemmeno, fuggono perché temono il confronto”.

Rocco Siffredi e Malena – Foto: Screenshot da video

E sul presunto flirt con Mario Balotelli e Fabrizio Corona, Malena non ha confermato ma soprattutto non ha negato “per non fare loro pubblicità”.