Mammamia dei Maneskin: testo, traduzione e significato

Mammamia è il nuovo singolo dei Maneskin, famoso gruppo musicale rock italiano formatosi a Roma nel 2016 e composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Gli artisti del gettonatissimo brano Zitti e buoni, che ha permesso alla formazione di trionfare alla 71ª edizione del Festival di Sanremo e alla 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest, hanno lanciato il loro nuovo brano l’8 ottobre scorso.

Maneskin – Foto: Facebook

Mammamia dei Maneskin: il significato

Il pezzo è stato scritto dopo il loro trionfo all’ESC 2021. Durante la loro conferenza stampa, tenutasi al leggendario SO36 Club di Berlino, Damiano ha dichiarato: “Avevamo solo pochi giorni per andare in studio e scrivere nuova musica, ma fortunatamente questa canzone è uscita in poche ore – ecco perché sentivamo che sarebbe stata una hit per noi”.

“Non l’abbiamo preso troppo sul serio – ha continuato la bassista Victoria -. È una canzone molto sciocca e distratta e non abbiamo mai fatto qualcosa del genere prima. È venuto insieme in modo molto naturale. Abbiamo solo cercato di divertirci e godercelo, perché è stato scritto in un momento in cui stavamo vivendo molte cose”.

Secondo David, MammaMia prende in giro tutte le ipotesi e le voci che sono state fatte sui Maneskin dopo il loro improvviso successo internazionale all’inizio di quest’anno: “Dopo l’Eurovision, abbiamo avuto molta attenzione su di noi. Molte volte abbiamo fatto qualcosa che pensavamo fosse grandioso, ma la gente lo ha criticato. Volevo tradurlo nei testi, perché succede spesso – forse stai facendo qualcosa che ritieni fantastico, ma le persone non lo capiscono e danno giudizi e commenti negativi al riguardo. Volevo prendere in giro quella situazione. Il ritornello [““I’m on my knees and I can’t wait to drink your rain / I’ll keep your secret if you let me get a taste / Tell me your limit, I will cross the line””] è più sulla vita sessuale delle persone, ma ha lo stesso messaggio- È come le persone vedono cosa stai facendo e come la tua impressione è diversa dalla loro”.

Mammamia dei Maneskin: il testo

Mammamia dei Maneskin: la traduzione

[Verse 1]Oh, oh, oh, ohOh, mamma-mia ma, ma-mamma-mia ahI feel the heat up, uh, I feel?the?beat of drumsCall?this police, I’ll do it, they’ve?stolen all my funI’m breaking free, but I’m stuck in a police carOh, mamma-mia ma, ma-mamma-mia ahThey treat me like if I did something criminalAll eyes on me I feel like I’m a superstarI’m not a freak, I just thought it was carnival [Chorus]Oh, mamma-mamma mia, spit your love on meI’m on my knees and I can’t wait to treat your brainI’ll keep the secret if you let me get a tasteTell me your limit and we’ll cross the line againOh, mamma-mamma-mia [Verse 2]Oh, mamma-mia-ma, ma-mamma mia ahYou wanna touch my body, I say you’re not allowedYou wanna handle me, but I’m a bit too muchI’ll burned all the place down, ‘cause I’m too fucking hotOh, mamma-mia-ma, ma-mamma mia ahThey wanna arrest me but I was just having funI swear that I’m not drunk and I’m not taking drugsThey ask me why I’m so hot, ‘cause I’m italiano [Chorus]Oh, mamma-mamma mia, spit your love on meI’m on my knees and I can’t wait to treat your brainI’ll keep the secret if you let me get a tasteTell me your limit and we’ll cross the line againOh, mamma-mamma-mia [Bridge]Give me a command and I’ll do what you ask‘Cause my favorite music’s your ah, ahGive me a command and I’ll do what you ask‘Cause my favorite music’s your ah, ahGive me a command and I’ll do what you ask‘Cause my favorite music’s your ah, ahGive me a command and I’ll do what you ask‘Cause I love when you sing out loud [Chorus]Oh, mamma-mamma mia, spit your love on meI’m on my knees and I can’t wait to treat your brainI’ll keep the secret if you let me get a tasteTell me your limit and we’ll cross the line againOh, mamma-mamma-mia [Outro]Spit your love on meSpit your love on meSpit your love on meSpit your love on meSpit your love on meOh, mamma-mamma-mia.

Oh oh oh oh

Oh, mamma-mia ma, ma-mamma-mia ah

Sento il calore, uh, sento?il?battito dei tamburi

Chiama?questa polizia, lo farò, mi hanno?rubato tutto il divertimento

Mi sto liberando, ma sono bloccato in un’auto della polizia

Oh, mamma-mia ma, ma-mamma-mia ah

Mi trattano come se avessi fatto qualcosa di criminale

Tutti gli occhi su di me mi sento come se fossi una superstar

Non sono un mostro, pensavo solo che fosse carnevale

Oh, mamma-mamma mia, sputa il tuo amore su di me

Sono in ginocchio e non vedo l’ora di curare il tuo cervello

Manterrò il segreto se me lo lasci assaggiare

Dimmi il tuo limite e supereremo di nuovo il limite

Oh, mamma-mamma-mia

Oh, mamma-mia-ma, ma-mamma mia ah

Vuoi toccare il mio corpo, dico che non ti è permesso

Vuoi gestirmi, ma sono un po’ troppo

Darò fuoco a tutto il posto, perché sono troppo fottutamente caldo

Oh, mamma-mia-ma, ma-mamma mia ah

Vogliono arrestarmi ma mi stavo solo divertendo

Giuro che non sono ubriaco e non mi drogo

Mi chiedono perché sono così sexy, perché sono italiano

Oh, mamma-mamma mia, sputa il tuo amore su di me

Sono in ginocchio e non vedo l’ora di curare il tuo cervello

Manterrò il segreto se me lo lasci assaggiare

Dimmi il tuo limite e supereremo di nuovo il limite

Oh, mamma-mamma-mia

Dammi un comando e farò quello che chiedi

Perché la mia musica preferita è la tua ah, ah

Dammi un comando e farò quello che chiedi

Perché la mia musica preferita è la tua ah, ah

Dammi un comando e farò quello che chiedi

Perché la mia musica preferita è la tua ah, ah

Dammi un comando e farò quello che chiedi

Perché amo quando canti ad alta voce

Oh, mamma-mamma mia, sputa il tuo amore su di me

Sono in ginocchio e non vedo l’ora di curare il tuo cervello

Manterrò il segreto se me lo lasci assaggiare

Dimmi il tuo limite e supereremo di nuovo il limite

Oh, mamma-mamma-mia

Sputa il tuo amore su di me

Sputa il tuo amore su di me

Sputa il tuo amore su di me

Sputa il tuo amore su di me

Sputa il tuo amore su di me

Oh, mamma-mamma-mia.