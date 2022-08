Mania 2000 di Emanuele Caponetto, DJ Jump e Miky Falcicchio: le dichiarazioni e tutti i dettagli sul format

Mania 2000 di Emanuele Caponetto, DJ Jump e Miky Falcicchio: le dichiarazioni e tutti i dettagli sul nuovo format musicale che è pronto per stupire tutti i fan e gli appassionati della dance music degli anni Duemila. Seguirà le orme di Mania 90. Quest’ultimo e la neonata Mania 2000 saranno due loghi scomponibili e interscambiabili, con proposte ovviamente differenti, ma sempre della stessa famiglia. L’idea è quella di variare la proposta musicale con l’obiettivo di creare un viaggio musicale più lungo, proponendo come sempre, i successi musicali più belli.

Miky Falcicchio, DJ Jump ed Emanuele Caponetto

La differenza sostanziale tra i due format sarà la musica, quindi la selezione dei brani, del cast e l’esclusività degli artisti selezionati per il nuovo progetto. Mania 2000 avrà un suo filone commerciale, con una grande proposta di promozione, comunicazione strategica e ottimizzazione dei contenuti per il web, sostenuta dai nostri numeri social collegando ogni singolo post, stories o condivisione a piattaforme specifiche.

Punto fondamentale sarà l’esclusività degli artisti e dei servizi annessi. Si potrà forse ascoltarli separatamente, ma mai tutti insieme e sotto lo stesso brand perché Mania 2000 è una grande famiglia, la stessa che oggi si espande e si rinnova, restando fedele a un amore sconfinato per la musica.

Mania 2000: le dichiarazioni di Emanuele Caponetto, DJ Jump e Miky Falcicchio

La Crew del nuovo format è formata da Emanuele Caponetto (Official Dj), Dj Jump (Official Voice) e Miky Falcicchio (Artists Management e Press Office Management).

Emanuele Caponetto

«Mania 2000 l’ultima lanciata della famiglia Mania 90 – rivela Emanuele Caponetto -, una storia di musica e passione che parte dagli anni 70/80 con l’esplosioni di Punk prima e Pop dopo, fino ad arrivare alla dance dei giorni nostri, nata come una compilation radiofonica di ricordi ma anche tour di concerti. Ha toccato le radio, le disco e le piazze più gettonate del territorio italiano e non – prosegue Caponetto -. Oggi Mania 90 va a 2000 con la fusione di una squadra di artisti e professionisti del settore che si scommettono per creare un tour ancora più forte e magico che continuerà a far sognare con la musica che ha scalato le classifiche mondiali. Siamo pronti per presentare uno show unico con l’esclusiva artistica – conclude -, benvenuti a bordo di Mania 2000».

DJ Jump

«I tempi cambiano e quindi c’è bisogno di spostarsi su nuove idee e far rivivere la musica di un decennio fa – dichiara Dj Jump -. Sarà un format spumeggiante con live singer che hanno fatto la storia di quel decennio e dj set scoppiettante con rivisitazioni e remix degli anni d’oro targati 2000».

Miky Falcicchio

«Chi mi conosce bene sa quanto io sia favorevole al concetto di team di lavoro – afferma il manager Miky Falcicchio -, mescolando esperienze e competenze. Nasce così Mania 2000, un nuovo format (in uscita a settembre) legato a Mania ??, un brand storico e già lanciatissimo in Italia, il quale oggi conta numeri social da capogiro, solo su Facebook raggiunge 4 milioni di visualizzazioni, in crescita di più 2 milioni. In questa nuova e meravigliosa avventura – conclude Falcicchio – mi occuperò del management artistico, della promozione e ottimizzazione dei contenuti per il web e soprattutto della rassegna stampa dei Festival, chiaramente targati Mania 90 e Mania 2000».

