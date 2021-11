Manifesto è il nuovo album di Loredana Bertè: la tracklist

Manifesto è il nuovo album di Loredana Bertè. Il suo nuovo progetto discografico è dedicato al mondo delle donne ed è una fotografia “di quello che stiamo vivendo”: dal body shaming alle violenze. Un album, anticipato dal singolo “Bollywood”, scritto da Riccardo Zanotti, dei Pinguini Tattici Nucleari con la stessa Loredana e ricco di collaborazioni: Fedez, J-Ax, Nitro, Ligabue e Curreri. “Chi ascolta può capire molto bene, la figura che voglio maggiormente raccontare è la donna e il suo mondo”, ha spiegato la rockstar della musica italiana.

Il brano musicale “Ho smesso di tacere”, scritto da Luciano Ligabue, è sulla violenza contro le donne. “Una storia che ho vissuto sulla mia pelle – ha rivelato l’artista – ti rimane addosso per sempre e ci fai i conti ogni giorno. Ma non dobbiamo tacere, non dobbiamo assumerci colpe che non abbiamo, le donne sono vittime, questo deve essere chiaro”.

E poi altri brani come “Dark Lady”, “Florida” e “Donne di Ferro”: “Per quello che è stata la mia storia artistica e di vita, la donna è sempre una figura centrale, nel ’74 cantavo ‘Sei bellissima’, oggi non ‘Ho smesso di tacere’, ‘Figlia di…’…. Ho voluto sempre raccontare le donne, mi sono sempre ribellata al ruolo di donna oggetto che ci volevano e ci vogliono, ahimè, ancora dare. Sono una donna e anche per istinto porto nella mia musica i miei sentimenti, le mie sensazioni e quello che vedo intorno a me, andando contro a tutto quello che ci vogliono imporre”.

Nell’album anche i featuring con Fedez (“Lacrime in limousine”), J-Ax (“Donne di Ferro”) e Nitro (“Florida”): “Tra artisti non ci sono barriere, io ho sempre amato le collaborazioni, condividere il palco, la musica con altri artisti. Vivo i feat. con Fedez, J-Ax, Nitro in modo molto naturale. Come non ho barriere di genere non ho barriere di età”.

