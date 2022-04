Manila Nazzaro delusa da Giulia Salemi: “Non me l’aspettavo da lei, il tempo è galantuomo”

Manila Nazzaro è rimasta molto delusa e amareggiata da alcune dichiarazioni rilasciate sul suo conto da Giulia Salemi a dicembre 2021. Una delle protagoniste della sesta edizione del famoso e chiacchierato reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip, ha letto soltanto ora alcune dichiarazioni al vetriolo rilasciate dall’ex gieffina e influencer durante il GF Vip Party. Di che cosa si tratta?

Manila Nazzaro – Foto: Facebook

Lo scorso novembre Manila Nazzaro aveva attaccato le sorelle Selassié: “Dopo tutti questi discorsi.. Io li ho chiusi dicendo che questo si chiama Grande Fratello Vip, e voi di Vip non avete niente. Quindi ringraziate già che siete qui. Adesso pretendente pure di rimanere a discapito di altre persone come noi, perché siamo vecchi. Ma che discorso è?“.

La fidanzata dell’ex gieffino vip e personaggio tv Pierpaolo Pretelli aveva dichiarato a dicembre 2021: “Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip ma in un altro programma. Io onestamente ho fatto due gieffe perché il Grande Fratello è una mano dall’alto per tutti quanti perché ti dà visibilità e ti fa lavorare e se ti muovi bene ti fa pure amare dalla gente. Dai, ti prego“.

Ora la già vincitrice del concorso nazionale di bellezza femminile Miss Italia si è sfogata su Twitter: “Mi è molto dispiaciuto leggere il pensiero su di me di Giulia Salemi, una ragazza che seguo con affetto. Rispondo solo ricordando che

il tempo è galantuomo e che soltanto la vita vissuta ti dona gli strumenti giusti per capire persone ed eventi”.

E poi ancora: “Ragazzi ho letto solo ora un articolo che risale a dicembre ma che mi ha molto amareggiato. Nessuno può giudicare le scelte altrui perché non sappiamo le ragioni che si nascondono dietro. Ma la vita lo insegna a tutti prima o poi”.

Ha poi concluso: “Piano piano recupero un po’ di cose… mi perdoneranno mai per non aver potuto dire la mia in quella occasione e lo faccio ora? L’importante è farlo con educazione e rispetto sempre, anche a distanza di tempo. Ripeto che Il tempo è galantuomo. Leggere con attenzione GRAZIE e qui mi fermo. BUONA VITA A TUTTI!”.