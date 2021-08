Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sposano. Matrimonio in arrivo per la conduttrice tv e radiofonica e l’ex calciatore del Bari. Le nozze della coppia protagonista di Temptation Island sono davvero dietro l’angolo. L’ex Miss Italia Manila Nazzaro ha ottenuto il divorzio dall’ex marito Francesco Cozza, con cui ha avuto i figli Nicolas e Francesco Pio, e può pronunciare un nuovo sì.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro innamorati – Foto: Facebook

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: nozze imminenti

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso ne hanno parlato al settimanale DiPiù. Le nozze si celebreranno a Firenze nella villa dirigente sportivo ed ex calciatore barese. La coppia vip del jet set nazionale pensa a un figlio: “Dopo l’aborto spontaneo abbiamo sofferto, il medico ci ha detto di non perdere le speranze. Una cameretta nella nuova casa c’è, non si sa mai…”.

Manila Nazzaro concorrente al GF Vip 6

Manila Nazzaro ha parlato anche del nostro scoop, vale a dire la sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini. Ovviamente, com’è giusto che sia in questi casi poiché per contratto non possono svelare o confermare nulla, l’ex modella ha preferito essere vaga: “Io al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini? Io non so nulla. Ho sentito le voci, come tutti”.

Anticipazioni GF Vip 6

Per quanto riguarda le altre anticipazioni sul Grande Fratello Vip 6, non ci saranno più Pupo e Antonella Elia come opinionisti del reality show condotto dal giornalista e direttore del settimanale di cronaca rosa Chi, Alfonso Signorini. Al loro posto ci saranno l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e conduttrice tv Adriana Volpe e l’imprenditrice ed esperta di casting tv Sonia Bruganelli (moglie del celebre showman e conduttore tv Paolo Bonolis). Oltre a Manila Nazzaro, noi di IGOSSIP.IT vi abbiamo svelato in anteprima ed esclusiva che ci sarà anche l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil Sorgè.

Davide Maggio ha rivelato durante una diretta Instagram che tra i concorrenti del GF Vip 6 ci sarà anche Nicola Pisu. Chi è? Il figlio della patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, con problemi di droga alle spalle. “Come anticipato da Davide Maggio, in una diretta su Instagram, Nicola Pisu sarà uno dei concorrenti della prossima edizione di Grande Fratello Vip. Il figlio di Patrizia, nonché nipote del compianto Enzo, va ad aggiungersi alla lista di concorrenti del GF Vip 6, che comprende anche un’altra figlia di: Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento”.

Qualche giorno fa la testata giornalistica Fanpage.it ha svelato gli altri possibili concorrenti del GF Vip 6: Totò Schillaci, Raffaella Fico, Pamela Prati e Raz Degan. Per l’ex showgirl del Bagaglino è un déjà-vu, dopo la sua fallimentare esperienza al GF Vip 1: “So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì – ha confessato Pamela Prati al settimanale di cronaca rosa Nuovo – e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa”.

Confermato anche l’ex compagno di Belen Rodriguez, il manager Gianmaria Antinolfi. Dagospia ha aggiunto che gli altri nomi certi sono Katia Ricciarelli, Jo Squillo, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento) e il nuotatore Manuel Bortuzzo e ha rivelato che è saltata la partecipazione di Giovanni Ciacci. Biccy.it ha svelato che ci sarà anche il cantante Luca Vismara.

Inoltre in lizza ci sarebbero anche l’ex concorrente di Temptation Island, Francesco Chiofalo, e l’ex tronista di Uomini e Donne e personal trainer Lucas Peracchi, che diversi giorni fa è approdato su Onlyfans.