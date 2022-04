Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati: arriva la conferma ufficiale

Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié (meglio conosciuta come Lulù) si sono lasciati. Noi non avevamo molto dubbi sul futuro di questa “coppia” nata sotto i “riflettori mediatici” nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Guarda caso dopo poche settimane dalla fine del GF Vip è stata annunciata la fine della loro relazione d’amore, che secondo molti detrattori e telespettatori del reality show di Canale 5 è stata soltanto mediatica e utile per entrambi per questioni di gioco.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié – Foto: Instagram

Le voci relative alla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié erano iniziate a circolare già diverse settimane fa, ma la principessa aveva inizialmente smentito tutto al settimanale di cronaca rosa Chi: “Fra me e il papà di Manuel, Franco, non c’è ancora intesa. Io e Clarissa abbiamo smesso pure di seguirlo sui social. Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisce. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse – aveva sottolineato la sorella della vincitrice del GF Vip 6 Jessica Selassié -, cerco di essere sincera ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno. Non preoccupatevi troppo noi stiamo bene e io penso a renderlo felice”.

Ieri pomeriggio l’Ansa ha dato in esclusiva la notizia della rottura tra il nuotatore e la principessa: “Manuel Bortuzzo, il nuotatore ferito a Roma da un colpo di pistola alla schiena che lo ha lasciato paralizzato nel 2019, ufficializza la fine della love story con Lulù Selassiè che aveva appassionato gli spettatori del Grande Fratello Vip. I due non stanno più insieme”.

Manuel Bortuzzo sui social ha confermato la fine della relazione con la principessa Lulù Selassié: “In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi , ma purtroppo quella della Casa del GF, rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale“.