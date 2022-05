Manuel Bortuzzo su Lulù al Maurizio Costanzo Show: “L’ho lasciata, adesso io faccio la mia vita e lei la sua”

Manuel Bortuzzo è tornato a parlare della rottura con la principessa etiope Lulù Selassié al Maurizio Costanzo Show, dopo la fragorosa polemica relativa alla sua mancata ospitata a Domenica In di Mara Venier. Il nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 è stato interpellato sulla sua vita sentimentale dal celebre conduttore e autore televisivo Maurizio Costanzo.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si baciano – Foto: Facebook

Manuel Bortuzzo ha ribadito al Maurizio Costanzo Show: “In che rapporti siamo? L’ho lasciata e adesso io faccio la mia vita e lei la sua. A 20 anni gli amori vanno e vengono”. Il nuotatore si è poi soffermato sulla bellissima amicizia con l’ex campione di scherma ed ex gieffino vip Aldo Montano: “Mi è stato accanto sempre e il nostro legame è stupendo. Mi ha aiutato pure a passare l’aspirapolvere, io stavo davanti e lui dietro. Posso dire che tutto è stato così bello dal primo momento in cui abbiamo legato“.

Manuel Bortuzzo, ospite al #MaurizioCostanzoShow, spiega in che rapporti è con Lulù… pic.twitter.com/ZqZR6WZAf9 — Witty TV (@WittyTV) May 11, 2022

Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié: un amore soltanto mediatico?

Noi non avevamo molto dubbi sul futuro di questa “coppia” nata sotto i “riflettori mediatici” nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Guarda caso dopo poche settimane dalla fine del GF Vip è stata annunciata la fine della loro relazione d’amore, che secondo molti detrattori e telespettatori del reality show di Canale 5 è stata soltanto mediatica e utile per entrambi per questioni di gioco.

Qualche giorno fa il nuotatore ha rivelato a Silvia Toffanin nel salotto tv di Verissimo di essere stato lui a lasciare la principessa e ha spiegato perché non ci sarà nessun confronto con lei. Manuel Bortuzzo ha anche difeso suo padre, spiegando non c’entra nulla con questa rottura.

L’ex gieffina vip Lulù Selassié non dorme ed è triste. Lui è abbastanza determinato: “Al contrario di quello che pensano molti, è finita perché l’ho deciso io. Non ho bisogno del consenso di nessuno per amare una persona. Ho deciso con il mio pensiero e la mia volontà. Non è colpa di mio padre o della mia famiglia. Se è successo è perché ci sono state delle cose di coppia. Lucrezia Selassié non era la ragazza per me e l’ho pensato dopo un mese e mezzo in cui siamo stati insieme. Siamo due ragazzi di 23 anni e le storie come iniziano finiscono. Ovviamente il giudizio del pubblico ci sta. Però non devo stare con lei per l’affetto dei fan”.