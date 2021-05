Manuela Ferrera si è rifatta il seno ma non il Lato B: “Ho un sedere normale, il mio viso è naturale”

Manuela Ferrera si è rifatta il seno ma non il Lato B. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi 2021 ha smentito il gossip diffuso dal suo ex fidanzato Biagio D’Anelli. L’opinionista dei programmi tv di Barbara d’Urso aveva rivelato che la showgirl di Tiki Taka ed ex meteorina del TG4 “ha le protesi ai glutei”. Il rumor aveva fatto rapidamente il giro del web. Ora che la sua avventura in Honduras è già giunta al capolinea, come direbbe la mitologica Simona Ventura “è durata quanto un gatto in tangenziale”, l’influencer e modella ha voluto affrontare questi rumor mediante alcune storie di Instagram.

Manuela Ferrera – Foto: Instagram

Manuela Ferrera smentisce il gossip dell’ex fidanzato Biagio D’Anelli

La soubrette, influencer e personaggio tv ha voluto rassicurare tutti sul fatto che il suo lato B è semplicemente frutto del duro lavoro e di nient’altro (i dubbi restano, ndr). Di poco naturale, ci sarebbe soltanto il suo seno.

L’ex protagonista del calendario senza veli di For Men, che avrebbe avuto un flirt con il divo del calcio internazionale Cristiano Ronaldo e una presunta relazione segreta con il centravanti argentino nonché vicecampione del mondo nel 2014 e vicecampione d’America nel 2015 e nel 2016 Gonzalo Higuain, ha dichiarato ai suoi follower: “Protesi ai glutei? Ho un sedere normale che rialzerò e tonificherò nei prossimi dieci giorni che mi aspettano di quarantena a casa. Se fosse così facile non mi sarei costruita una palestra a casa che adoro”.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi 2021 di Ilary Blasi ha poi sottolineato: “Può venire un chirurgo plastico, il mio viso è naturale, non è silicone sono ossa. Ho gli zigomi pronunciati come mia mamma! L’unica cosa che ho rifatto – ha poi concluso – è il seno”.

C’è da dire che non tutti credono a questa sua versione dei fatti. Molti fan credono maggiormente alla versione del suo ex compagno Biagio D’Anelli, e voi? Che cosa ne pensate?