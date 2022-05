Mara Venier ha esultato sui social per i risultati ottenuti ieri dal suo celebre e amato programma televisivo. L’ultima puntata di Domenica In ha infatti raggiunto il 21,7% di share anche senza Manuel Bortuzzo, facendo letteralmente a pezzi la concorrenza di Canale 5: Scene da un Matrimonio di Anna Tatangelo si è fermato al 10% di share, mentre Verissimo di Silvia Toffanin al 14%.

Mara Venier nel salotto tv di Domenica In – Foto: Twitter

Zia Mara ha condiviso una serie di screen di articoli elogiativi e tweet divertenti. Fra i tanti anche quello di @MauryKostanzo (un profilo troll, non è il vero Maurizio Costanzo, eh), che ha ironicamente scritto: “È uscita una AdnKronos, Mara Venier fa il 21,7% di share anche senza ospiti presenti il giorno prima su altre reti televisive“. Il post ironico zia Mara lo ha condiviso con Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista. Ma che cosa è successo in questi ultimissimi giorni?

"È uscita una AdnKronos, Mara Venier fa il 21,7% di share anche senza ospiti presenti il giorno prima su altre reti televisive" (semicit.) ? #ascoltitv #domenicain pic.twitter.com/mKt3viBYGs — Maurizio Kostanzo (@MauryKostanzo) May 9, 2022

Mara Venier cancella l’ospitata tv di Manuel Bortuzzo

Mara Venier ha fatto saltare l’ospitata di Manuel Bortuzzo e suo padre Franco a Domenica In. Sabato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 è stato ospite nel salotto tv di Silvia Toffanin, Verissimo, per parlare della fine della sua relazione d’amore mediatica con la principessa Lucrezia Selassié. Proprio per questo motivo Mara Venier ha preferito saltare l’ospitata di Manuel Bortuzzo.

C’è da dire però che Manuel Bortuzzo ha parlato della rottura con Lulù a Verissimo, mentre, oggi a Domenica In avrebbe dovuto parlare del film Rinascere ispirato alla sua vita, che Rai 1 trasmesso in prima tv proprio ieri sera con protagonisti Giancarlo Commare e Alessio Boni.

I followers di Manuel non l’hanno presa bene e per la verità neanche lui.

“Ma se lui doveva andare a Domenica In per parlare del film perché non ci può più andare? Lui a Verissimo ha solo parlato della storia finita con Lulù. E che Mara oltre al film voleva anche fare gossip? Manuel vuole tenere le due cose ben separate, forse non tutti lo hanno capito?“, si è domandato un follower. Taggato, Manuel Bortuzzo ha così replicato in maniera pungente: “Non tutti ci arrivano“, con tanto di emoji del cuore.