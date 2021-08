Mara Venier lancia una frecciata a Barbara d’Urso: “Non è vero che i politici scelgono lei, non li posso avere per direttive Rai”

Mara Venier ha lanciato una frecciatina alla sua collega e amica Barbara d’Urso in merito alla presenza dei politici nei suoi salotti tv, da Pomeriggio 5 a Domenica Live fino a Live – Non è la d’Urso. Come ben sapete a partire da settembre, Barbara d’Urso andrà in onda soltanto con Pomeriggio 5 perché gli altri due programmi non sono stati rinnovati dai vertici di Mediaset. Anche Pomeriggio 5 sarà ridimensionato poiché è stato cancellato lo spazio dedicato al gossip, che iniziava a partire dalle 18.

Mara Venier e Barbara D’Urso abbracciate – Foto: Instagram

La Signora della Domenica, Mara Venier, è stata ospite al talk show “Gli incontri del Principe” al Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio e ha parlato di Domenica In. Ha colto l’occasione per rifilare una sciabolata pungente a Barbara d’Urso.

“Non come la d’Urso che intervista i politici… la d’Urso dice scelgono me – ha detto zia Mara -, non è vero Barbara che scelgono te. È che io non li posso avere, però con Barbara ci facciamo delle belle risate. Chissà quest’anno”.

In un’intervista rilasciata a Panorama qualche anno fa, la nota presentatrice tv di Mediaset aveva parlato così del suo rapporto con i politici: “I politici vengono da me perché li metto a loro agio. È diverso. Faccio anche domande scomode ma non li attacco. Li metto nella condizione di rispondere. Le ricordo l’ultimo caso, quando Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono venuti da me dopo che la loro proposta di governo era saltata. Ho chiesto a Di Maio come mai avevano indicato un solo nome per il ministero dell’Economia e lui ha negato di averlo fatto. A quel punto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto in diretta per contraddirlo. Chiunque avrebbe voluto quel confronto in tv, ma loro hanno scelto me”.

Alcuni giorni fa era stata Simona Ventura a lanciare una stoccata al vetriolo sia a Barbara che a Mara, rivelando che ai programmi tv delle sue colleghe preferisce mangiare la pizza.