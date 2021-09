Mara Venier ribadisce: “So che non ci credete, ma dal prossimo anno non mi vedrete più in tv”

Mara Venier ha voluto ribadire durante un’intervista al settimanale Oggi che dal prossimo anno non lavorerà più in televisione. L’ha detto più volte anche nel recente passato, ma non si può rinunciare a zia Mara in tv. La sua Domenica In continua a macinare ascolti tv e share importanti. La famosa e popolare conduttrice tv ha però spiegato al settimanale: “Basta, non mi vedrete più in tv! Lo ripeto e ne sono convinta. Dopo questa smetto. È troppo faticoso… anche quest’anno farò del mio meglio, ma sento il bisogno di pensare a me, di dedicarmi del tempo, di avere più cura di me”.

La simpaticissima e adorata conduttrice tv Mara Venier ha sottolineato: “Sono spaventata. Lo sono di mio già per la mia insicurezza cronica, ma più ancora lo sono perché non riesco a parlare. Faccio una fatica bestiale: ho una morsa che mi crea una grande difficoltà di eloquio. E tante parole non riesco a pronunciarle. Penso sempre che in onda potrei impappinarmi e fare una figuraccia. Avrò spesso come ospite Don Mazzi che adoro, e dall’alto dei suoi 91 anni ci farà riflettere con la sua visione ampia, solida e di buon senso”.

Poche settimane fa Mara Venier era finita nel mirino di Simona Ventura. SuperSimo aveva confessato che non guarda i programmi di Mara Venier e Barbara d’Urso, preferendo di gran lunga mangiare la pizza. “Questa frase è una battuta – ha precisato Simona Ventura al Corriere della Sera -. Però odio l’ipocrisia e racchiude il mio pensiero. Le donne in tv sono state le mie migliori amiche e le mie peggiori nemiche. Le cadute mi hanno aiutato a rialzarmi”.

