Marco Carta e Sirio Filippo Campedelli non si sposano più: amore finito dopo 7 anni

Marco Carta e Sirio Filippo Campedelli non si sposano più! Era ormai quasi tutto pronto per la loro unione civile, ma è saltata. Perché? La loro lunga storia d’amore è giunta al capolinea! Non stanno più insieme da diversi mesi ormai. Dopo ben 7 anni d’amore, il vincitore di Amici di Maria De Filippi e del Festival di Sanremo, Marco Carta, e Sirio si sono detti addio. L’indiscrezione era iniziata a circolare alcuni mesi fa, vale a dire quando il famoso e popolare cantante e il suo ormai ex compagno avevano smesso di seguirsi su Instagram.

Marco Carta con il fidanzato Sirio – Foto: Instagram

Sia Marco Carta sia Sirio Filippo Campedelli non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla rottura, trincerandosi dietro un secco no comment. Però secondo i beneinformati, la loro relazione d’amore sarebbe finita a causa di un presunto tradimento. Certo 7 anni sono davvero tanti, ma a quanto pare non ci sarebbero chance per un ritorno di fiamma. Entrambi avrebbero preso strade separate da diversi mesi ormai.

Marco Carta e Sirio Filippo Campedelli: amore finito

Marco Carta e Sirio si erano innamorati sette anni fa, dopo essersi conosciuti tramite amici comuni. L’ex coppia gay aveva scelto di convivere a Milano. A fine 2020 aveva partecipato come ospite a Verissimo di Silvia Toffanin. In quell’occasione aveva annunciato il matrimonio con Sirio: “Stiamo insieme da sei anni e siamo molto affiatati. Lui mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili. Sono molto innamorato. Quando finirà la pandemia ci sposeremo. Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia”.

In quell’occasione era tornato a parlare del suo coming out: “È stata una scelta che ho meditato a lungo. L’ho fatto perché ero stufo delle domande idiote che mi faceva la gente. Sentivo la costrizione di doverlo fare e io la vivevo malissimo. Dal momento in cui l’ho fatto, però, gli stupidi non mi hanno più chiesto niente, a parte gli insulti che ho ricevuto in rete”.

Ora entrambi sono single. I fan di Marco sperano in un improbabile ritorno di fiamma. Stay tuned su IGOSSIP.it per saperne di più!