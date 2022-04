Marco Cucolo difeso dalla madre Lina: “Lory Del Santo lo fa sembrare un bambolotto, ma non è così nella realtà”

Marco Cucolo è stato difeso a spada tratta dalla madre Lina sia durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi sia sui giornali. Lory Del Santo sta davvero recitando un copione oppure è davvero così anche nella vita reale? E il suo rapporto con Marco Cuccolo in Honduras è identico a quello della vita reale? La signora Lina in diretta a L’Isola dei Famosi ha detto senza peli sulla lingua: “Lory Del Santo non è così nella realtà, sta giocando!“.

Marco Cucolo e Lory Del Santo – Foto: Facebook

Questa sera uno di loro due rischia di essere eliminato dal famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi. Intervistata dal settimanale di cronaca rosa Nuovo, la signora Lina ha cercato di mettere una pezza alla sua dichiarazione: “Nel privato la coppia è molto diversa. In pubblico si punzecchiano e Lory lo fa sembrare un bambolotto. Ma nella vita quotidiana tra loro c’è grande intesa. Sono una coppia consolidata. Né lei, né mio figlio si sarebbero trascinati per oltre nove anni in un rapporto che non funziona”.

Alcuni giorni fa Lory ha raccontato alcuni dettagli intimi della sua storia sentimentale con Marco a Ilona Staller, alias Cicciolina. Le due grandi protagoniste vip dell’Isola dei famosi 2022 amano raccontarsi e lasciarsi andare a confidenze molto private. La vincitrice della terza edizione dell’Isola dei famosi ha rivelato all’ex deputata del Partito Radicale che con il suo compagno ha una grande alchimia.

“Io e Marco abbiamo una grande alchimia ogni volta è come la prima volta, ma non succede ogni giorno – ha confessato Lory Del Santo a Ilona Staller –. Ora non è che le contiamo quante volte.. Qua in Honduras non è mai successo, nel mare mai e poi mai, metti caso passa un pesciolino. Comunque Marco è molto ‘secsone’ non è affatto timido e ci sa fare, ci riesce sempre, anche se gli dici che hai mal di testa lui te lo fa passare in tre secondi. Anche con i pigiamoni e tutto, lui riesce sempre ad arrivare al punto, non demorde”.

Quando Cicciolina ha chiesto le location, Lory Del Santo ha risposto: “Dove? Solo sul letto perché è comodo, a volte sul divano, è molto comodo“.