Maria Laura De Vitis affossata da Mila Suarez: “Sei stata con un 70enne per popolarità”

Maria Laura De Vitis è stata affossata da Mila Suarez nel corso dell’ultima puntata del programma tv di Italia 1, La Pupa e il Secchione Show 2022, condotto dalla famosa e popolare presentatrice tv Barbara d’Urso. Le due pupe vip hanno avuto un diverbio poiché l’ex concorrente del Grande Fratello ha ironizzato sulla precedente relazione mediatica di Maria Laura De Vitis con il giornalista ed ex gieffino vip Paolo Brosio: “Sei stata con un 70enne!”. La replica non si è fatta attendere.

Maria Laura De Vitis affossata da Mila Suarez: “Hai sfruttato Paolo Brosio per andare in tv”

La prossima naufraga vip dell’Isola dei famosi 2022, Maria Laura De Vitis, ha risposto così a Mila Suarez: “Essere messa in ridicolo per la persona che ho frequentato prima, sinceramente non lo accetto. Soprattutto perché venuto è fuori dalla bocca di una persona che qui reputo ‘zero’ qui dentro. Non l’ho mai sopportata e da oggi il nostro rapporto non si potrà più riallacciare. Sono qua per essere Maria Laura non la ex di Paolo Brosio, basta parlare di lui”.

In confessionale Mila si è scatenata: “Quando sente il nome di Paolo Brosio le dà molto fastidio perché vuol dire che l’ha utilizzato nel passato solo per andare in televisione. Paolo Brosio lo conosco e se oggi Maria Laura è qui a fare questo programma deve dire grazie a Paolo Brosio”.

Anche in studio gli animi si sono surriscaldati. Mila è stata durissima: “Mi hai dato della gatta morta, ma gatta morta sei tu che hai utilizzato altre persone, sei stata con un uomo di 70 anni. E adesso stai piangendo? Vergognati. È inutile fare queste lacrime di coccodrillo che non servono a niente”.

Dello stesso parere di Mila, anche l’altra pupa Emy Buono: “Ha usato Brosio per andare in televisione“.

La difesa di Maria Laura De Vitis

Maria Laura De Vitis si è difesa così: “Io e Paolo ci siamo voluti bene e ce ne vogliamo tutt’ora. Tornassi indietro lo rifarei altre tremila volte. Non sono pentita e non me ne vergogno. Detto ciò non accetto che non sia stata rispettata la mia volontà di non parlare semplicemente delle mie relazioni passate. Io non ho usato un tono inquisitorio con nessuno. Hanno voluto ferirmi su qualcosa che preferivo non toccare. Ne ho parlato ampiamente. Mi ha stupito Emy e non mi aspettavo di Mila. […] Non me ne vergogno di essere stata con Paolo – ha concluso -, ne ho parlato per mesi e mesi. Semplicemente qua voglio essere Maria Laura”.