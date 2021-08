Maria Laura De Vitis scarica Paolo Brosio per il rapper Lollo G. In fin dei conti non ci credeva nessuno alla love story di Maria Laura De Vitis con l’ex giornalista del TG4 ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi. Accusati e attaccati da paparazzi, opinionisti tv e popolo del web per la loro finta relazione d’amore, che ha trovato spazio soltanto nei salotti tv di Barbara d’Urso, Maria Laura ha dato il benservito al 64enne giornalista, scrittore e conduttore tv Paolo Brosio per fidanzarsi con il 21enne Lorenzo Orsini, in arte Lollo G.

Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio – Foto: Instagram

La stessa Maria Laura infatti ha svelato a Diva e Donna di essere la nuova compagna del rapper Lollo G, nome d’arte del ventunenne Lorenzo Orsini. La relazione è nata sul set del nuovo videoclip del cantante “Voglia di Te”, di cui la De Vitis era protagonista. Dopo il lavoro, la futura coppia è andata a cena con la troupe e ha poi deciso di continuare la frequentazione, facendo nascere l’amore.

Della nuova relazione d’amore (questa volta vera e non mediatica) sembra non essere troppo contento Paolo Brosio, che per non incontrare la neo coppia avrebbe deciso di non prendere parte a un evento in cui in passato è stato spesso presente. L’ex giornalista e gieffino vip infatti era stato invitato al torneo “Vip Master”, come amico di Maria Laura, ma ci avrebbe poi ripensato, rifiutando all’ultimo proprio per evitare incroci imbarazzanti: «Paolo è geloso – ha spiegato Laura De Vitis alla rivista – ma ci siamo lasciati e io sono libera. Mi spiace però che ancora non siamo riusciti a essere amici come vorrei».

Ora che la farsa mediatica è finita, l’influencer e fotomodella Maria Laura De Vitis può essere davvero felice e innamorata del suo nuovo fidanzato, il rapper Lollo G. Auguri!