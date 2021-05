Maria Tona contro Uomini e Donne: “Carne da macello, non sono più stata invitata”

Maria Tona si è sfogata contro la redazione del famoso e chiacchierato dating show di Canale 5, Uomini e Donne. L’ex dama del trono over si è tolta qualche sassolino dalla scarpa dopo la sua esperienza nel salotto tv di Maria De Filippi. Che cosa ha dichiarato? Perché Maria Tona si è adirata?

Maria Tona contro Uomini e Donne

“Questa è una delle domande a cui ancora non ho risposto ma ci sono dei motivi, non sono una persona superficiale né banale. Ti dico solo carne da macello, non mi piace essere un numero, non mi piace quando viene svalutata la mia intelligenza, e soprattutto quando viene messa alla prova la verità, il mio cuore e i sentimenti che provo. – si legge su Più Donna – Di vero lì dentro tra gli uomini del parterre, ho fatto fatica a riconoscere qualcuno. Il motivo per cui non sono stata più invitata lo potrò dire solo a fine maggio. Il pubblico è sovrano, non va preso in giro e va rispettato”.

Maria Tona contro Armando Incarnato

Pochi mesi fa Maria Tona aveva bacchettato il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Armando Incarnato, durante un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del dating show di Canale 5. La mamma romana di cinque figli, quattro femmine e un maschio, è un’orgogliosa matriarca di una famiglia quasi tutta al femminile e imprenditrice di successo.

“Uomini e Donne è un percorso a cui ci si deve abituare prima di arrivare e percepire le reali opportunità che ti da. Io stessa, i meccanismi della trasmissione li ho capiti dopo. Per esempio – aveva detto Maria Tona -, avendo un animo giocherellone, all’inizio ballavo con tutti, anche con persone che avevano intrapreso frequentazioni con altre dame e mi ritrovavo a fine puntata con numeri di diversi cavalieri che avevo invitato a ballare. Con questo mio voler ballare con tutti si è trasformato in conoscenze che non ho accettato, ignora di quello che avrei potuto realmente provare”.

Per poi sottolineare: “Io e Alessandro ci siamo avvicinati molto, anche fisicamente con un bacio ed è stato l’unico che ho baciato in quel modo. Lo trovo affascinante e coraggioso. Un uomo che ha un’energia diversa dagli altri: è un paracadutista un grandissimo lavoratore, mi tratta benissimo, Inoltre, a lui non interessa proprio della nostra differenza di età, mi fa sentire una ragazzina. Maurizio? E’ un uomo che non si scompone, ricordo la prima volta che per sbaglio le nostre labbra si sono sfiorate lui è rimasto rigidissimo. Quindi credo che non aveva intenzione di rifiutare Gemma: semplicemente lui va con i piedi di piombo… è un bambinone, è un buono, fondamentalmente”.

