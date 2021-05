Marialaura De Vitis e Paolo Brosio si sono lasciati: il paparazzo Maurizio Sorge aveva parlato di storia finta

Marialaura De Vitis e Paolo Brosio si sono lasciati di comune accordo. L’influencer ha dichiarato sul suo profilo social: “Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è finita”.

Marialuara De Vitis e Paolo Brosio – Foto: Instagram

Marialaura De Vitis ha poi proseguito: “Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno. Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche lui pensa di me la stessa cosa”.

Per molti è finita la farsa mediatica, che è andata in scena nei salotti di Canale 5 di Barbara d’Urso: da Pomeriggio 5 a Live – Non è la D’Urso fino a Domenica Live. Diego Granese, l’imprenditore milanese residente a Dubai, che aveva avuto un flirt con la De Vitiis (aspirante showgirl), aveva messo in guardia Paolo Brosio. Tanti telespettatori avevano bollato come storia fake montata ad arte per farsi pubblicità e consentire in particolar modo alla giovanissima Marialaura di diventare popolare e nota al grande pubblico.

Diversi paparazzi avevano parlato di storia finta studiata a tavolino, tra cui il celebre fotografo delle star Maurizio Sorge. Diversi mesi fa il famoso paparazzo durante una diretta Instagram con il CEO ed ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, Francesco Bettuzzi, aveva commentato senza peli sulla lingua la presunta relazione d’amore di Paolo Brosio con Maria Laura De Vitis: “Storia finta, finta, finta! Ma di cosa parliamo? Una stupidaggine – aveva Un’altra pu***nata. Magari domenica sera faranno vedere alcune scenette romantiche per Milano, ma è finta”.

Non mancano gli sfottò, i meme e le gift ironiche e sarcastiche del popolo del web. “Maria Laura ha lasciato Paolo Brosio, perché la casa del GF Vip 6 l’aspetta”.

Maria Laura ha lasciato Paolo Brosio perchè la casa del GF Vip 6 l'aspetta — salvatrash (@salvatrash1) May 11, 2021

E poi ancora: “PaoloBrosio e #LauraDeVitis di sono lasciati. Già mi immagino lei pronta per il #GFvip 6”.