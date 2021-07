Mario Balotelli attacca la sua ex fidanzata Clelia: “Le donne che fanno figli per soldi”

Mario Balotelli ha attaccato duramente la sua ex fidanzata Clelia in alcune storie del suo profilo social, Instagram. Il famoso e popolare calciatore è letteralmente sbottato sui social. Nelle sue Instagram stories ha pubblicato un messaggio in inglese dai toni polemici: «La legge dovrebbe impedire alle donne interessate ai soldi di avere bambini contro il volere degli uomini solo per avere denaro, questo è diabolico, triste e immorale».

Il papà vip Mario Balotelli ha continuato: «La famiglia nasce dall’amore e non dalla convenienza. Se tu sei single, ti diverti e non puoi provvedere a te stesso, non usare terze persone come un bancomat, trova un lavoro prima di avere figli. Anche se la legge a volte non è giusta, Dio lo è… E la punizione alla fine sarà eterna».

La replica di Clelia non si è fatta attendere. La modella di origini svizzere ha taggato esplicitamente il suo ex compagno, fugando qualsiasi dubbio: «Non ha rispetto delle madri. L’unica cosa che fa, è mentire. Sono una sua vittima fisicamente e mentalmente… Non si ferma mai».

Il nuovo giocatore dell’Adana Demispor, neopromossa nella massima serie turca, ha concluso la lite social con una storia in cui accusa la ex compagna di essere folle.

Mario Balotelli è single?

Mario Balotelli è single? Negli ultimi tempi si era parlato molto di un possibile ritorno di fiamma tra SuperMario e la modella brasiliana Dayane Mello. Lo scoop era stato diffuso dal direttore del settimanale di gossip Novella 2000, Roberto Alessi. Il giornalista e opinionista tv aveva rivelato a Ogni Mattina, programma condotto da Adriana Volpe: “Al GF Vip è entrato anche il fratello di Enock. Lui fece una battuta da gran signore. Una cosa così volgare che non voglio ripetere. Si arrabbiarono tutti, tranne la diretta interessata. Questo perché adesso si vedono. La Mello e Balotelli si parlano davvero. Sembra che lei sia andata a prenderlo a Monza nel centro sportivo dove lui si allena con la squadra e poi sono stati avvistati in centro a Milano, in zona Brera. Sarebbero andati insieme a casa di Adriano Galliani, che sta passando un periodo di convalescenza dopo essere stato ricoverato per Covid. Quindi sono stati rivisti insieme e due indizi fanno una prova. Quindi è fatta, io sono felice per loro e spero che lui si comporti bene. Anche se tra lui e lei mi fa più paura Dayane Mello, perché è selvaggia”.