Mario Balotelli e la sua ex fidanzata Clelia sono ai ferri corti. Sulla questione è intervenuta anche la sensuale influencer Paola Saulino mediante un video tutorial condiviso su Twitter. SuperMario ha pubblicato un messaggio in inglese dai toni polemici su Instagram Story: «La legge dovrebbe impedire alle donne interessate ai soldi di avere bambini contro il volere degli uomini solo per avere denaro, questo è diabolico, triste e immorale».

Mario Balotelli vs la sua ex fidanzata Clelia

Il papà vip Mario Balotelli ha continuato: «La famiglia nasce dall’amore e non dalla convenienza. Se tu sei single, ti diverti e non puoi provvedere a te stesso, non usare terze persone come un bancomat, trova un lavoro prima di avere figli. Anche se la legge a volte non è giusta, Dio lo è… E la punizione alla fine sarà eterna».

Dopo le pesanti accuse lanciate dal calciatore, è arrivata la replica della sua ex compagna. La modella di origini svizzere ha taggato esplicitamente il suo ex compagno, fugando qualsiasi dubbio: «Non ha rispetto delle madri. L’unica cosa che fa, è mentire. Sono una sua vittima fisicamente e mentalmente… Non si ferma mai».

Sul caso è intervenuta anche la spumeggiante e bombastica influencer e tifosa vip del Napoli, Paola Saulino. Per evitare tutto ciò ci sono ovviamente tantissimi metodi contraccettivi, tra cui il condom. «Il tutorialino tutorialetto di oggi – ha esordito la neo 30enne modella curvy campana – che evidentemente servirà moltissimo anche a Mario Balotelli, è su come evitare le gravidanze indesiderate […]».

TUTORIALINO TUTORIALETTO PER @FinallyMario e per molti maschietti

How to avoid unwanted pregnancies#laMaestraPaolina sempre pronta a dispensare consigliame vario ???? pic.twitter.com/k9RpWoAgkE — Paola Saulino (@PaolaSaulino) July 25, 2021

E poi ancora: «Ricordiamo ai vari Balotelli di turno che se una giovane donna che si diverte vi dice che prende la pillola anticoncezionale significa che pratica del sesso costantemente o almeno in maniera non sporadica, promiscua. Insomma, è disinibita sessualmente, pertanto incontra normalmente, felicemente più partner. Quindi il preservativo non serve soltanto a limitare la gravidanza indesiderata, ma serve soprattutto (e questo è un momento serietà) a difendersi da tutte le malattie sessualmente trasmissibili, ok? La maestra Paolina è sempre qui per voi, vi ama molto, e spero che questo messaggio realmente arrivi. Besitos».